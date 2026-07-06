Paul McCartney cantó este clásico de The Beatles en la boda de Taylor Swift tras décadas sin tocarlo

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar, especialmente por los momentos memorables que dejó la esperada unión. En medio del hermetismo que la pareja mantuvo desde su compromiso, han salido a la luz varios detalles.

Entre los momentos más significativos destaca la presentación de Paul McCartney, quien interpretó I Want to Hold Your Hand, de The Beatles, tema que no tocaba en vivo desde hacía décadas.

Según medios internacionales, el cantante subió al escenario durante la recepción de la boda e interpretó el sencillo que la banda británica lanzó en 1963 y que marcó sus inicios.

Un reporte del medio estadounidense The Hollywood Reporter señala que McCartney llevaba alrededor de 60 años sin interpretar esa canción en vivo, ya que, tras la separación de la banda, dejó de incluirla en sus giras como solista.

“Oh, por favor, dime que me dejarás ser tu hombre. Y, por favor, dime que me dejarás tomar tu mano. Deja que tome tu mano. Quiero tomar tu mano. Y cuando te toco, siento una alegría en mi interior. Es un sentimiento que, amor mío, no puedo ocultar, no puedo ocultar, no puedo ocultar…”, dicen algunos versos traducidos al español.

Aunque se desconoce el motivo por el cual el artista descartó el tema de su repertorio, algunos especialistas y biógrafos de la banda coinciden en varias razones posibles, como el retiro de The Beatles de los escenarios en 1966.

Otro aspecto que consideran es la evolución artística del grupo. Conforme avanzó la década de 1960, la banda desarrolló un repertorio con propuestas musicales más complejas, que fueron priorizadas sobre los éxitos de sus primeros años.

Además, I Want to Hold Your Hand es una canción en la que McCartney compartía la interpretación con John Lennon. Como la versión original dependía de la armonía entre ambos músicos, el artista habría optado por no interpretarla en solitario.

Durante su intervención en la boda, el músico habría aprovechado el momento para felicitar a la pareja por su matrimonio y por sus respectivas carreras profesionales: Swift, en la música, y Kelce, en el deporte.