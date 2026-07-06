Maná protagoniza el show de medio tiempo del México vs Inglaterra y Fher responde a Liam Gallagher tras el resultado final

Maná llevó el rock mexicano a la cancha durante el espectáculo del medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, disputado el domingo 5 de julio, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El actor Jaime Camil y el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez fueron los encargados de presentar a la banda integrada por Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín.

Camil, quien vestía la camisola verde de la selección mexicana, se dirigió a los 80 mil aficionados reunidos en el Estadio Azteca y agradeció a México por "recibir a visitantes de todo el mundo con los brazos abiertos" y por ser sede de la celebración mundialista.

"¿Y qué mejor forma de agradecerles a ustedes y al mundo entero que con música?", dijo al dirigirse a la banda, que fue recibida con gritos y aplausos de los aficionados.

Luego, "El Canelo" continuó: "Esta es una banda de las que más me encantan, de las que más admiro, de las que más quiero. Gracias, Fher, por representar a México como lo representas. Les presento a Maná. Vamos a cantar", dijo el boxeador para dar paso a la agrupación.

El momento estuvo marcado por el famoso tema El Rey, de José Alfredo Jiménez, interpretado con el sello característico de Maná.

Sin embargo, Fher Olvera, líder y vocalista de la agrupación mexicana, no solo destacó por su participación en el espectáculo del medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, sino también en las redes sociales.

Después de que el partido terminó con triunfo de Inglaterra por 3-2 y de que México quedó eliminado del Mundial 2026, el artista publicó en las historias de Instagram de la cuenta oficial de Maná un video con un mensaje dirigido a Liam Gallagher, cantante de la agrupación inglesa Oasis, quien días antes había asegurado que Inglaterra vencería a México por 5-0.

"No que 5-0, wey; cinco minutos más y los hacemos pomada. Respeto a México, en buena onda, chido. Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando, lo último, los 20 minutos. Así es la vida, el que mete gol es el que gana, chido. Felicidades, México", dijo en las redes sociales oficiales de Maná.

El video se difundió y se viralizó en las redes sociales, mientras que Liam Gallagher aún no se ha pronunciado al respecto.