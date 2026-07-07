¿Will Smith y Jada Pinkett Smith regresaron? Esto se sabe de su relación actual

Luego de la separación de los esposos Will Smith y Jada Pinkett Smith, la pareja habría retomado la convivencia bajo el mismo techo, donde mantiene una relación basada en el apoyo mutuo.

Will, de 57 años, y Jada, de 54, contrajeron matrimonio en 1997, hace casi tres décadas. Sin embargo, hicieron pública su separación en el 2023.

La noticia de su separación surgió cuando Jada Pinkett Smith publicó sus memorias, Worthy, donde confesó que vivían separados desde el 2016 y que, aunque nunca iniciaron un proceso de divorcio, no lo habían hecho público porque no estaban "listos todavía".

Tres años después, una fuente citada por la revista People aseguró que la pareja retomó la convivencia hace unos dos años. Desde entonces mantiene una relación cercana y participa junta en actividades familiares.

"Jada volvió a mudarse con Will hace dos años. Están felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente", aseguró la fuente.

Medios internacionales han informado que la pareja ha sido vista junta en los últimos meses, mientras participa en diferentes actividades públicas y familiares.

El 24 de junio último la pareja fue vista en el desfile de moda masculina Primavera/Verano 2027 de Christian Louboutin, realizado durante la Semana de la Moda de París, donde mostró su apoyo a su hijo Jaden Smith, director creativo de una línea masculina de la firma, según Infobae.

"Lo que están viendo es tiempo en familia. Es simplemente parte de lo que hacen el uno por el otro. Will y Jada se aman y mantienen absolutamente una relación estable, pero lo que están viendo es un apoyo total hacia sus hijos. Están orgullosos de ellos", aseguró la fuente de People.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones sobre el supuesto regreso de su relación de pareja, aunque sus últimas apariciones públicas evidencian la convivencia familiar que mantienen.