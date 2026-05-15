Will Smith regresa al cine de acción con “Supermax”, un thriller carcelario

El actor estadounidense Will Smith interpretará a un agente del FBI en la nueva película de acción Supermax, una producción ambientada en una cárcel de máxima seguridad que sigue la historia de dos agentes que investigan un crimen dentro del penal más peligroso del mundo.

Amazon MGM compró los derechos de la película a Miramax por US$70 millones, con lo que se convirtió en una de las apuestas más ambiciosas del estudio para streaming, según el sitio web especializado Deadline. Está previsto que la producción comience a mediados de agosto y se estrene en streaming, sin pasar por salas de cine.

Dirigida por David Gordon Green, conocido por filmes como Halloween y The Exorcist: Believer, así como por proyectos de televisión como Scarpetta, Supermax será la película con mayor presupuesto de su trayectoria, según medios internacionales. El guion es de David Weil y David J. Rose, y el reparto aún se encuentra en proceso de selección.

Luego de que la reputación de Will Smith se viera afectada en el 2022 por la polémica bofetada que propinó a Chris Rock durante la gala de los Óscar, el actor volvió con éxito a la gran pantalla con Bad Boys: Ride or Die, en el 2024.

Además, ha probado suerte como cantante y productor de series como Cobra Kai o Bel-Air. Con Supermax se espera que su fama continúe en ascenso, pues será su primera película de estudio fuera de una franquicia en los últimos años.

Aunque todavía no se revelan más detalles de la trama, Supermax ha sido descrita como un “trepidante thriller de acción”. La historia seguirá a dos agentes del FBI que llegan a una prisión de máxima seguridad para investigar un homicidio, lo que desencadenará una peligrosa serie de acontecimientos dentro del complejo penitenciario.

La producción podría comenzar a mediados de agosto y estrenarse en streaming, aunque de momento no se ha revelado la fecha.

El actor compartió en su cuenta de Instagram un video corto en el que muestra una página del guion de la película, donde destacan los nombres del director y de los guionistas.