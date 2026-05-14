Rihanna revela cómo vivió el ataque armado contra su residencia en Los Ángeles

A dos meses del ataque armado contra la residencia de la estrella del pop Rihanna, la artista detalló en documentos judiciales que vivió momentos de angustia y tensión cuando se dio cuenta de que disparaban contra su casa.

El hecho se registró el domingo 8 de marzo del 2026, alrededor de las 13.15 horas (14.15 horas en Guatemala), cuando una mujer que se habría detenido frente a la vivienda de la artista, a bordo de su vehículo y sin descender de este, disparó al menos 12 veces con un rifle AR-15 contra el inmueble ubicado en el vecindario Beverly Crest, en Los Ángeles.

La cantante dormía con su esposo, el rapero ASAP Rocky, en una casa rodante Airstream, un vehículo recreativo de lujo famoso por su icónico diseño aerodinámico de aluminio en forma de bala, estacionado en la residencia, según documentos judiciales citados por medios internacionales.

“¡Nos están disparando!”, alertó a su esposo al escuchar los disparos, mientras lo despertaba y empujaba al suelo para que se pusiera a salvo.

La artista dijo a la Policía que escuchó ruidos fuertes que golpearon el metal de la casa rodante y que, cuando cesaron, abrió las cortinas y vio orificios de bala en el parabrisas de la caravana.

Luego, ambos corrieron hacia la residencia para verificar que sus tres hijos —de 3 años, 2 años y 5 meses de edad—, la madre de Rihanna y dos personas que trabajan para la cantante se encontraran bien.

La presunta agresora, identificada posteriormente como Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, fue detenida en un vecindario cercano después de huir del lugar. En el momento de su captura le encontraron un fusil tipo AR-15 y dos cargadores de 30 cartuchos.

Acusada de más de una docena de cargos por intento de asesinato, la sospechosa acudió el miércoles 13 de mayo a una audiencia, en la que el defensor público aseguró al juez que la mujer no era competente mentalmente para enfrentar juicio.

Ortiz se declaró no culpable, mientras el juez programó otra audiencia para el próximo martes 19 de mayo del 2026.

Con información de EFE.