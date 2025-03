Will Smith convierte la polémica cachetada a Chris Rock en inspiración para su nuevo álbum

Después de 20 años alejado de la música, el cantante y actor Will Smith lanza su nuevo álbum "Based on a True Story", donde hace referencia a la icónica bofetada que le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Óscar.

Luego de la polémica que persiguió durante años a Will Smith por abofetear a Chris Rock tras una broma sobre el cabello de su esposa, el actor y cantante hizo referencia a ese icónico momento en una de las canciones de su nuevo álbum.

Este lanzamiento marca su regreso a la música después de 20 años de ausencia, en una carrera que le ha valido cuatro premios Grammy.

Con el álbum Based on a True Story, el actor estadounidense volvió a sus raíces musicales, esta vez con nuevas propuestas dentro del género rap, por el que es reconocido. Fue en la canción Int Barbershop – Day, donde canta junto a DJ Jazzy Jeff y la cantante B. Simone, que Smith alude a la bofetada que le dio al comediante durante los Premios de la Academia de 2022.

En la segunda pista de las 14 que conforman el álbum, se escucha de fondo un rap que dice: “Will Smith ha sido cancelado”, a lo que una mujer responde: “Oh, no, no puedes cancelar a un ícono”, haciendo referencia a los rumores y opiniones que rodearon la actitud de Smith durante los Óscar.

“Camina como si fuera invencible o algo”, continúa la voz, a lo que la mujer responde: “Uh-uh, no te metas con Will. Él es el príncipe azul”, en una canción rodeada de polémica debido a las controversias que persiguen al actor.

Las críticas en el fondo también mencionan la controversia sobre la posible devolución del premio Óscar que Smith ganó como mejor actor por su papel en King Richard: “Escuché que ganó el Óscar, pero tuvo que devolverlo”, mientras que Smith sugiere que esa posibilidad podría estar relacionada con su condición de afroamericano.

En este rap, Smith no solo hace referencia a la bofetada que le dio a Chris Rock, sino que también critica la percepción pública sobre la crianza de sus hijos y cómo el público ha olvidado sus contribuciones al cine. En la canción, incluso se menciona que su película más relevante ha sido Hombres de negro y que su vigencia actual se debe más a la actitud de sus hijos que a sus propios logros.

En otro momento del rap, DJ Jazzy Jeff dice: “Él y Jada están locos, chica”, a lo que B. Simone responde: “¿De qué estás hablando? Será mejor que mantengas el nombre de su esposa fuera de tu boca”, haciendo un claro guiño al icónico momento de la ceremonia de los Óscar.

Este sencillo ha causado polémica en redes sociales por su mensaje. El álbum, cuya canción principal es You Can Make It, retoma el estilo característico que Smith construyó con su primer lanzamiento, mezclando el hip hop y el rap que marcaron su álbum Lost and Found de 2005.

Incidente entre Will Smith y Chris Rock

El incidente que sacudió la ceremonia de los Óscar 2022 comenzó cuando Chris Rock hizo una broma sobre Javier Bardem, Penélope Cruz y Jada Pinkett Smith, esposa del reconocido actor estadounidense Will Smith.

El comediante comparó el estilo de cabello de Jada con el de la teniente G.I. Jane, personaje de G.I. Joe, lo que provocó que Smith perdiera los estribos. Inmediatamente, el actor subió al escenario y, ante el asombro del público, abofeteó a Chris Rock debido a los desafortunados comentarios.

Tras el golpe, Smith insultó al comediante mientras regresaba a su asiento, en una situación que fue censurada durante la transmisión de los Premios de la Academia. “No vuelvas a mencionar a mi esposa con tu boca”, gritó Smith visiblemente molesto por los comentarios de su colega.

Minutos después del altercado, Will Smith fue galardonado con el premio a Mejor Actor por su interpretación de Richard Williams en la película King Richard.

Este incidente fue retomado por Will Smith en su nuevo álbum, donde aborda los rumores y controversias que lo han rodeado desde entonces.