Bad Bunny: cuál fue la cifra millonaria que recibió por su gira “World’s Hottest Tour 2022″

Luego de una gira por 15 países, 43 fechas y más de 30 sedes en Estados Unidos y Latinoamérica, el artista fue considerado por ser el cantante más taquillero en giras.

Por su rotundo éxito durante su tour una periodista mexicana reveló la cifra millonaria que ganó con su gira World’s HottestTour 2022.

La gira inició el 5 de agosto en Orlando, Florida y recorrió varias ciudades de Estados Unidos y países de América central y sudamérica, tour que finalizó el 10 de diciembre en Ciudad de México.

Según la información de la revista Billboard el puertorriqueño agotó en tiempo récord las entradas para cada uno de sus conciertos, convirtiendo su gira en una de las más lucrativas.

Por ello Pati Chapoy, conductora mexicana, reveló la cantidad que recibió el intérprete de Ojitos Lindos por su gira de casi 4 meses.

Según la periodista recibió una cifra de aproximadamente US$280 millones.

“El sueldo que tiene él, por concierto, es de cuatro millones de dólares, si hizo 70 conciertos en un año ganó 280 millones de dólares”, comentó la conductora de “Ventaneando”.

Aunque la periodista Chapoy no dio detalles de dónde consiguió la información, explicó que el Conejo malo además de sus conciertos también es empresario y organiza cada una de sus presentaciones.

Asimismo en la cuenta de Twitter de Bad Bunny Tour se reportó lo recaudado por la gira World’s Hottest Tour, que fue un total de US$435 mil 2 millones, un récord histórico.

Con el ‘World’s Hottest Tour el artista se superó a sí mismo, pues con El Último Tour Del Mundo ganó 116.8 millones de dólares.

Bad Bunny earns $435.2 million with his concerts in 2022. The highest-grossing year in live events HISTORY. 🎉🏝️

– EUTDM 35/35 💀🔥

– UVST en el Choli 🇵🇷🎉

– World’s Hottest Tour 43/43 🏝️ pic.twitter.com/HnFrtaNjhE

— 🌴BadBunnyTour🌴 (@tourbadbunny) December 11, 2022