Bad Bunny: el vergonzoso accidente que sufrió el cantante durante uno de sus conciertos en EE.UU.

Durante su concierto realizado en el auditorio Nationals Park de Washington D.C, Bad Bunny experimentó problemas luego de un fallo en uno de los arneses de seguridad que formaban parte de su show.

El intérprete de Ojitos Lindos debía posicionarse en una plataforma elevada sobre el escenario; sin embargo, uno de los arneses de seguridad de trabó y Bad Bunny no pudo continuar con su presentación al quedar atorado en los cables.

Ante este vergonzoso accidente, el equipo de logística del concierto tuvo que intervenir para dar reversa a la tarima aérea y solucionar el problema, situación que causó que el espectáculo fuera detenido por algunos minutos.

Este insólito incidente fue grabado por varios de los asistentes al concierto de Bad Bunny en Washington, quienes publicaron los videos en redes sociales e hicieron que el nombre del “Conejo Malo” se volviera viral una vez más.

Asimismo, varios de sus seguidores comentaron en estas publicaciones para dar su punto de vista sobre el incidente y expresar su alegría por que Bad Bunny esté sano y salvo.

“Menos mal la falla no fue que la isla le diera en la cabeza a la gente”, “Menos mal no le pasó nada al conejito”, “Por lo menos se le enredó en el cuerpo y no se le zafó a esa altura”, “Caía encima de la gente, ¿no?”, fueron algunos de los comentarios sobre estos videos.