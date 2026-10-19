Barbara Palvin debuta en Victoria’s Secret a seis meses de dar a luz

Apenas seis semanas después de dar a luz a su hija Silvie, la modelo húngara Barbara Palvin sorprendió al desfilar en el escenario del desfile de Victoria's Secret que se celebró el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California.

Su regreso había sido anunciado por la marca internacional de lencería, a través de las redes sociales. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Algunos celebraron, pero otros cuestionaron el hecho de que las mujeres no puedan tomar suficiente tiempo junto a sus hijos, luego de dar a luz.

La conversación giró en torno a la maternidad y las exigencias de la industria de la moda. Hubo quienes aseguraron que no existe una gran diferencia entre esa y otras profesiones, porque miles de mujeres en el mundo, deben tomar ese tipo de decisiones a los pocos días del nacimiento de sus hijos.

Durante el desfile, la modelo contó con el apoyo de su esposo, el actor Dylan Sprouse, quien no ocultó su emoción al verla en la pasarela, aplaudió.

Fueron dos apariciones las que hizo sobre el escenario. En la primera ocasión, Barbara lució un conjunto rosa a acompañado de un vestido corto estilo camisón y zapatos de tacón con brillos. La modelo desfiló con seguridad y demostró que estaba lista para volver a uno de los eventos más importantes de la moda.

En su segunda aparición, Barbara sorprendió con unas grandes alas de plumas y detalles plateados. Completó su look con un corsé brillante, ropa interior de encaje y zapatos de tacón alto que destacaron en la pasarela, según reporta el sitio www.oigo.com.