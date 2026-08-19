Barbie presenta muñeca inspirada en Marilyn Monroe por el centenario de su nacimiento

Mattel presentó Barbie Signature Marilyn Monroe, la nueva muñeca inspirada en la actriz e ícono de la cultura popular estadounidense Marilyn Monroe, como parte de la celebración del centenario de su nacimiento.

La Barbie, que se basa en la actriz Norma Jeane Mortenson, fue creada por los diseñadores Robert Best y Linda Kyaw como parte de una colección especial que celebra el centenario del nacimiento de esta it girl de su época.

Con esta muñeca, Mattel recuerda a una de las actrices más famosas de las décadas de 1950 y 1960, quien nació el 1 de junio de 1026 en Los Ángeles y falleció en agosto de 1962, bajo razones sospechosas que han llevado al mundo a crear teorías sobre su muerte.

A 64 años de su fallecimiento, la it girl tendrá una nueva versión de Barbie, inspirada en la película Los caballeros las prefieren rubias, con un aspecto que permite al público identificarla.

Para esta edición de Barbie inspirada en Monroe, luce un vestido rosa con accesorio como, el collar de diamantes usado por la actriz en “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

Por medio de su página, Mattel compartió que decidió celebrar el nacimiento de la actriz “con un impresionante homenaje a esta reina de la pantalla, vestida de gala con un vestido inspirado en un look cinematográfico icónico”.

La muñeca, que tiene un precio de US$81 en la plataforma y se comercializa bajo el nombre de Muñeca Barbie Signature Marilyn Monroe, luce un vestido rosa con detalles negros en el escote y un par de guantes del mismo tono que combinan con el moño del vestido.

Barbie celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe (1926-1962) con una muñeca inspirada en su actuación en la película "Los caballeros las prefieren rubias". (Foto Prensa Libre: EFE / Cortesía Mattel)

Para representar a la actriz, Mattel optó por reproducir el corte de pelo bob platinado que acompañó a Marilyn Monroe durante parte de su fama. Además, la muñeca integra joyas brillantes características de la imagen de la actriz.

EFE destaca que esta muñeca Barbie fue creada por Mattel y The Estate of Marilyn Monroe LLC, que decidieron presentarla con el atuendo que caracterizó su aparición en “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

En un comunicado, la compañía de juguetes destacó que esta escena generó “uno de los momentos de moda más icónicos del cine” y que incluso marcó el legado de la actriz.

La muñeca está disponible en la página oficial de Mattel Creations, según detalla el sitio oficial de Barbie, que celebra el centenario de la leyenda estadounidense. En su comunicado, la compañía resalta que la muñeca celebra a Monroe “como una pionera: una productora perspicaz, una empresaria y una artista que rompió barreras”.

La edición de Marilyn Monroe en su versión de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” se suma a otras dedicadas a la actriz, como las presentadas entre 1997 y 2009.