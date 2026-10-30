Barrilete de Miguel Ángel Asturias en Sumpango: dónde se exhibirá, horarios y cuándo regresará a Guatemala el Nobel de Literatura

Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco reconocido por libros como Hombres de maíz, El señor presidente y Mulata de tal, retornará al país después de 52 años de su fallecimiento. Previo a su regreso, se exhibirá un barrilete gigante en su honor, este 1 de noviembre.

El escritor, galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz, regresará desde Francia al país el próximo 12 de noviembre y, luego de una serie de actividades, sus restos serán inhumados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Entre las actividades previstas para celebrar el retorno de sus restos al país figuran la presentación de la cantata La tumba del Gran Lengua, del maestro Joaquín Orellana; la exposición de documentos históricos de Miguel Ángel Asturias y la emisión de un sello postal conmemorativo del retorno.

También se tiene prevista la presentación de un barrilete gigante dedicado a Miguel Ángel Asturias, con temática asturiana. Se conoce que tendrá cinco metros de diámetro y podrá verse en el Festival de Barriletes Gigantes este 1 de noviembre.

Los visitantes podrán apreciar el barrilete que une arte, tradición y legado en honor al escritor de Leyendas de Guatemala, en el estadio de Sumpango, Sacatepéquez, donde se celebra el festival.

El barrilete será expuesto a partir de las 8 horas, según dio a conocer el Ministerio de Cultura y Deportes. El festival recibirá a sus primeros visitantes desde las 6 horas, mientras que el acto de inauguración oficial será a las 8 horas.

Agenda del Festival de Barriletes

Para este domingo 1 de noviembre, los organizadores del Festival de Barriletes Gigantes detallaron que se realizará un acto de inauguración oficial en el que participarán autoridades municipales, comités y asociaciones de barriletes.

A las 9 horas comenzará la elevación de barriletes de la categoría infantil, actividad que finalizará a las 11 horas. A las 14 horas comenzará la elevación de los barriletes de la categoría B, que se extenderá hasta las 17 horas. Después comenzará la celebración de cierre.

Llegada de los restos

Méndez Salinas detalló que el arribo se dará después de las 16 horas del jueves 12 de noviembre al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Homenajes y traslados