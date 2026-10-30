Escenario
Barrilete de Miguel Ángel Asturias en Sumpango: dónde se exhibirá, horarios y cuándo regresará a Guatemala el Nobel de Literatura
El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias será homenajeado durante el Festival de Barriletes Gigantes, en el marco del Día de Todos los Santos. Conozca los detalles del tributo.
El nombre de Guatemala resonó a nivel mundial cuando la academia sueca le confirió el Premio Nobel de Literatura al escritor Miguel Angel Asturias en 1967. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco reconocido por libros como Hombres de maíz, El señor presidente y Mulata de tal, retornará al país después de 52 años de su fallecimiento. Previo a su regreso, se exhibirá un barrilete gigante en su honor, este 1 de noviembre.
El escritor, galardonado con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz, regresará desde Francia al país el próximo 12 de noviembre y, luego de una serie de actividades, sus restos serán inhumados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Entre las actividades previstas para celebrar el retorno de sus restos al país figuran la presentación de la cantata La tumba del Gran Lengua, del maestro Joaquín Orellana; la exposición de documentos históricos de Miguel Ángel Asturias y la emisión de un sello postal conmemorativo del retorno.
También se tiene prevista la presentación de un barrilete gigante dedicado a Miguel Ángel Asturias, con temática asturiana. Se conoce que tendrá cinco metros de diámetro y podrá verse en el Festival de Barriletes Gigantes este 1 de noviembre.
Los visitantes podrán apreciar el barrilete que une arte, tradición y legado en honor al escritor de Leyendas de Guatemala, en el estadio de Sumpango, Sacatepéquez, donde se celebra el festival.
El barrilete será expuesto a partir de las 8 horas, según dio a conocer el Ministerio de Cultura y Deportes. El festival recibirá a sus primeros visitantes desde las 6 horas, mientras que el acto de inauguración oficial será a las 8 horas.
Agenda del Festival de Barriletes
Para este domingo 1 de noviembre, los organizadores del Festival de Barriletes Gigantes detallaron que se realizará un acto de inauguración oficial en el que participarán autoridades municipales, comités y asociaciones de barriletes.
A las 9 horas comenzará la elevación de barriletes de la categoría infantil, actividad que finalizará a las 11 horas. A las 14 horas comenzará la elevación de los barriletes de la categoría B, que se extenderá hasta las 17 horas. Después comenzará la celebración de cierre.
Llegada de los restos
Méndez Salinas detalló que el arribo se dará después de las 16 horas del jueves 12 de noviembre al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Homenajes y traslados
- Visita a la Universidad Popular: Se prevé que durante la mañana del 13 de noviembre se realice un homenaje en la Universidad Popular, institución cuya creación fue impulsada por el escritor junto con integrantes de la llamada Generación del 20.
- Barrio de La Candelaria: Los restos visitarán uno de los lugares más importantes en la vida de Asturias: el barrio de La Candelaria, en la zona 1 de la capital, vinculado también con su devoción a Jesús Nazareno de Candelaria.
- A las 19 horas de ese día se tiene planificada una misa mayor en la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, presidida por el arzobispo Gonzalo de Villa. Posteriormente, se realizará la velación.
- Ceremonia en Kaminaljuyú: Como parte de las actividades de homenaje, los restos del premio nobel de literatura serán llevados a Kaminaljuyú el 14 de noviembre, donde se realizará una ceremonia maya que contará con la participación de Rigoberta Menchú Tum, premio nobel de la paz.
- Honras fúnebres de Estado: Por la tarde del 14 de noviembre están previstas las honras fúnebres de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura. Los asistentes también podrán visitar la exposición de documentos del Fondo Asturias.
- Inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias: A las 15 horas del 15 de noviembre está previsto que la urna con los restos de Miguel Ángel Asturias salga del Palacio Nacional de la Cultura rumbo al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde serán inhumados frente a su monumento funerario.