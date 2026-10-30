Barriletes gigantes de Sumpango, Sacatepéquez: horarios, actividades y detalles del evento que reúne cultura, tradición y legado

En Sumpango, Sacatepéquez, se celebrará una nueva edición de la exposición de barriletes gigantes, que llenará de color el cielo del municipio. Estas creaciones servirán como un canal para enviar mensajes a los seres queridos fallecidos.

La técnica de elaboración de los barriletes gigantes es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, por lo que esta celebración no solo honra a quienes fallecieron, sino también a quienes elaboran estas obras de arte.

Aunque la celebración tiene lugar el 1 de noviembre, los diversos grupos de barrileteros comienzan a elaborar sus creaciones meses antes para exponerlas en las categorías A, B e infantil. Durante una conferencia de prensa, las autoridades municipales de Sumpango, Sacatepéquez, el comité organizador y los grupos de barrileteros dieron a conocer detalles del evento.

El alcalde Enrique Cubur dio la bienvenida a la 48.ª exposición de barriletes gigantes, evento que, según resaltó, engalana cada año los cielos del municipio. Mencionó que los barrileteros crean obras de arte plasmadas en lienzos de papel de China.

El presidente del Comité Permanente de Barriletes destacó que cada 1 de noviembre se conmemora la vida al recordar a quienes ya fallecieron. “Desde su creación, en 1978, hasta la fecha, ha atravesado un proceso bastante largo”, expresó al referirse al legado de historia y tradición de la celebración.

El presidente del comité organizador dio a conocer que se trabaja en un protocolo para mantener libres las entradas y salidas del campo de fútbol donde se celebrará el evento. Detalló que este espacio cuenta con siete accesos.

Explicó que se busca despejar las vías para facilitar el ingreso y la salida de los visitantes de manera ordenada y cómoda. También destacó que se instalarán carrileras para delimitar los espacios de entrada y salida de las personas.

En el campo también se prepara la distribución de las áreas destinadas a los barrileteros. En cuanto a la seguridad, se contará con más de 250 agentes para resguardar el municipio de Sumpango y se coordinó el apoyo de las policías municipales de tránsito de San Bartolomé Milpas Altas, San Lucas Sacatepéquez y El Tejar, Chimaltenango.

En ediciones anteriores se han contabilizado hasta 130 mil visitantes. Sin embargo, los organizadores prevén superar esa cifra y recibir entre 150 mil y 200 mil personas en Sumpango, Sacatepéquez.

El Festival de Sumpango es una de las actividades más esperadas durante el Día de Todos los Santos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El eslogan de este año será “Trazos con historia”. El nombre está relacionado con el significado de esta celebración para el pueblo, ya que cada trazo de los barrileteros representa un sentimiento hacia las personas que ya fallecieron y mantuvieron viva esta tradición, dijo una de las organizadoras.

Programa de actividades

Sábado 31 de octubre: Lunada del Barrilete

La programación comenzará el sábado 31 de octubre, a las 16 horas, con actividades previas a la elaboración y preparación de las estructuras que serán presentadas durante el festival del 1 de noviembre.

A las 18 horas se inaugurará la Lunada del Barrilete, con la participación de representantes de la Municipalidad, el comité organizador y las distintas agrupaciones de barrileteros.

También se prepara una velada cultural con la participación de la Orquesta Infanto-Juvenil de la Municipalidad y músicos invitados. Las presentaciones musicales se extenderán hasta la medianoche, mientras que los barrileteros continuarán trabajando durante la madrugada del 1 de noviembre.

Domingo 1 de noviembre: Festival de Barriletes Gigantes

Las actividades comenzarán a las 6 horas y, a las 8 horas, las autoridades involucradas en el evento inaugurarán oficialmente el festival.

A las 9 horas comenzará la elevación de barriletes de la categoría infantil, actividad que finalizará a las 11 horas.

A las 14 horas comenzará la elevación de los barriletes de la categoría B, actividad que se extenderá hasta las 17 horas. Después comenzará la celebración de cierre.

Lunes 2 de noviembre: conmemoración en el cementerio

El 2 de noviembre se realizará una actividad más íntima en el cementerio general, con el propósito de mantener presente el origen de esta celebración: recordar y conmemorar a quienes ya fallecieron, destacó el presidente del Comité Permanente de Barriletes.

Los organizadores explicaron que se trata de un momento especial e íntimo para la comunidad y que quienes deseen acompañarlos podrán hacerlo en el cementerio general.

Categorías y agrupaciones participantes

Para esta edición se tiene prevista la participación de nueve agrupaciones en la categoría de barriletes de exhibición, cuyos diseños miden 10 metros o más.

En la categoría B participarán 34 grupos, con barriletes que miden aproximadamente entre 4 y 9 metros.