Barriletes Gigantes de Sumpango: ¿Por qué la tradición se celebra el 1 de noviembre?

En diversas partes del mundo existen creencias relacionadas con la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre. En general, se piensa que es un tiempo en el que se pueden establecer conexiones entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Si bien, a Guatemala estas ideas llegaron a través de la Iglesia católica, que ya para el siglo XVI tenía establecidos el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre y el Día de los Santos Difuntos, el 2, en cada población se fueron creando diversas tradiciones alrededor de la conmemoración.

Colores, sonidos y creencias

Los barriletes tienen su origen en Asia, específicamente en China. Existen registros de alrededor del siglo V a.C., cuando estos se utilizaban con fines militares y científicos. De ahí pasaron a la India, al mundo árabe y luego a Europa. Entre el siglo XVIII y XIX los papalotes llegaron a América con la colonización europea.

El Ministerio de Cultura y Deportes señala que, según la tradición oral, fue hacia finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los habitantes tanto de Sumpango como de Santiago Sacatepéquez, tuvieron la idea de hacer volar barriletes hechos con papel de china sobre los cementerios con el fin de ahuyentar los malos espíritus que rondaban como almas en pena y facilitar el descanso de los difuntos.

La tradición fue alimentándose con el tiempo. Al principio, ese vuelo de papalotes lo ejecutaban solo algunos pobladores. Sin embargo, poco a poco la actividad fue haciéndose más popular y comenzaron a organizarse grupos y competencias. A principios del siglo XX comenzaron a organizarse comités, agrupaciones y asociaciones que formalizaron la realización de los festivales.

El sitio www.festivaldesumpango.com, señala que en 1978 se notó la decadencia de la tradición del “barrilete” que siempre se celebraba en el cementerio general y calles del municipio, por esa razón se decidió realizar el primer concurso para motivar a las familias y jóvenes a participar para presentar su trabajo. Refiere el sitio que la motivación generada en la población hizo que ese año el barrilete volviera a tener protagonismo y de esa cuenta se formalizaron los festivales.

Cada 1 de noviembre miles de personas llegan a Sumpango Sacatepéquez para presenciar el Festival de Barriletes Gigantes. (Foto: Hemeroteca PL)

En la actualidad, tanto la exhibición de los barriletes gigantes como el vuelo de los que no son tan grandes es una de las actividades que atrae cerca de 100 mil turistas. En Sumpango, se utiliza para ese fin el campo de futbol ubicado a la par del cementerio de la localidad.

De acuerdo con las estimaciones de los últimos años, las autoridades esperan que lleguen cerca de 100 mil visitantes al festival en Sumpango. Los turistas tanto nacionales como extranjeros podrán observar los coloridos cometas que no solo muestran las habilidades de los distintos grupos para plasmar figuras y mensajes, y enviarlos al cielo, sino que pueden seguir de cerca las emociones que conlleva el lograr que los papalotes que se han elaborado para la exhibición logren levantarse sin romperse y los que están destinados a volar, lo hagan al vencer los obstáculos.

En la actualidad, muchos de estos barriletes ya no solo se usan para enviar mensajes al cielo, sino también para realizar denuncias, llamados de atención y mensajes tanto a la población como a las autoridades.

El arraigo de esta tradición tanto en Sumpango como en Santiago tomó tanta relevancia, que 2022, la Técnica de Elaboración de los Barriletes Gigantes fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación a través del Acuerdo Ministerial 139-2022, y en 2024, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la declaró con Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.