Premios Billboard Latinos 2026: Estos fueron los momentos más virales

Como todas las galas de premiación en la industria del entretenimiento, la de los Billboard Latinos 2026 tuvo momentos milimétricamente planificados y algunos sorpresivos. Desde discursos muy emotivos, hasta ausencias que se hicieron notar a través de las redes sociales. He aquí un recuento de lo que marcó especialmente esta edición celebrada en el James L. Knight Center de Miami, el jueves 22 de octubre:

Rosalía y su guiño a la Doctora Polo

La cantante española Rosalía tuvo una buena noche. No solo fue incluida en el salón de la fama de Billboard sino que también ganó los premios Artista Latin Pop del Año Solista y Álbum Pop del Año. Al momento de recibir este último galardón, aprovechó para reconocer el trabajo de sus colegas entre ellos, Latin Mafia, Karol G y Becky G.

Luego destacó la relevancia de Latinoamérica en su carrera y, en un momento de euforia al destacar la importancia del idioma español, hizo un guiño a la famosa Doctora Polo, conductora del programa Caso Cerrado al decir: "Ningún good afternoon ni ningún hello”.

Durante su paso previo en la alfombra azul, la española mostró su satisfacción con la gira Lux, que concluyó en septiembre y adelantó que ya trabaja en un nuevo proyecto musical.

Juan Gabriel, siempre presente

A 10 años de su muerte, el "Divo de Juárez", Juan Gabriel, sigue presente en la música latina. Así quedó demostrado durante el homenaje que se le rindió en la ceremonia de premiación, en la que participaron Carlos Rivera, Pablo Alborán, Jessi Uribe, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia. Los intérpretes mostraron su respeto al interpretar temas como Me nace del corazón, Así fue y Ya lo sé que tú te vas .

Todos los números musicales dedicados a uno de los más famosos cantautores mexicanos fueron acompañados por el mariachi. De acuerdo con la producción, se eligió a los intérpretes de distintos estilos musicales para representar la amplitud del catálogo del artista.

El cantante y actor mexicano Cristian Castro posa en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina en el James L. Kinght Center en Miami, Florida (EE.UU.). (Prensa Libre: EFE/ Eva Marie Uzcátegui)

Cristian Castro y su trayectoria

El cantante mexicano Cristian Castro fue reconocido por la organización de los premios Bilboard por sus más de tres décadas sobre los escenarios. El también conocido como "Gallito Feliz" subió a recibir la distinción. En su discurso, afirmó: "“El amor romántico y la poesía es lo único real, es lo más verdadero de toda nuestra existencia humana”. Según el periódico El Heraldo, el artista aseguró que el amor romántico ha sido durante toda su vida.

El gran triunfo de Fuerza Regida

La agrupación mexicana Fuerza Regida fue la gran triunfadora de la jornada. Entre los premios que obtuvo se encuentran Global 200 Canción Latina del Año, Hot Latin Song Canción del Año y Canción del Año, Streaming. También recibió distinciones como Artista del Año, Dúo o Grupo, en Hot Latin Songs, y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo.

El grupo, además obtuvo el Premio Billboard Vanguardia, que reconoce su propuesta musical. El grupo mexicano-estadounidense concentró cuatro de sus victorias en 'Marlboro rojo', elegida canción del año en las categorías Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y regional mexicano, según reseña la agencia de noticias EFE.

Homenaje a las víctimas

Un momento emotivo fue protagonizado por Nampa Básico y Nella, quienes interpretaron la canción Todo cambia, popularizada por la intérprete argentina Mercedes Sosa en homenaje a las víctimas de diversos desastres naturales que ha habido en los últimos meses, entre ellos los terremotos de Venezuela, Colombia y Panamá.