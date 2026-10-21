Julia Stiles rindió tributo a Heath Ledger: así recordó a su coprotagonista en “10 cosas que odio de ti”

Si bien el papel más recordado en la carrera de Heath Ledger (1979-2008) fue el del Guasón en Batman, el caballero de la noche, la trayectoria del australiano, quien murió apenas semanas después de concluir ese rodaje, fue prolífica. La actriz Julia Stiles, quien compartió el protagonismo con Ledger en la cinta romántica 10 cosas que odio de ti, acaba de recordarlo con un sentido homenaje.

Stiles, quien participa en el concurso televisivo Dancing with the Stars, decidió aprovechar ese espacio para rendir un tributo póstumo a su amigo y compañero en la película 10 cosas que odio de ti, con una presentación que revivió uno de los romances más recordados del cine juvenil.

La actriz convocó a sus excompañeros de elenco y la reunión tuvo lugar durante la Noche de Dedicatoria del programa de baile que se transmite a través de la cadena ABC. En ella, Stiles y su compañero de baile, Ezra Sosa, dedicaron su presentación a Ledger.

Los dos participantes bailaron juntos el tema Can’t Take My Eyes Off You, de Frankie Valli, que fue la canción que Ledger, en el papel de Patrick Verona, le cantaba a Kat Stratford, interpretada por Stiles, para enamorarla durante una práctica de fútbol en la película. El público presente en el estudio de televisión estalló en aplausos y suspiros al darse cuenta de la referencia.

Julia Stiles, al inicio de su actuación del martes 20 de octubre, cuando ofreció homenaje a Heath Ledger. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Los cómplices y amigos

Para hacer aún más emotivo el momento, Stiles no quiso quedarse solo en el baile y por eso llamó a miembros del elenco de la cinta para que la acompañaran. Quienes acudieron al homenaje fueron Andrew Keegan, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Gabrielle Union y Susan May Pratt.

El sitio Infobae destaca que el reencuentro del elenco en el escenario de Dancing with the Stars fue el punto central de la Noche de Dedicatoria, en la que los participantes del programa dedicaron sus coreografías a personas significativas en sus trayectorias personales o profesionales.

Julia Stiles junto a sus compañeros del elenco de "10 cosas que odio de ti". (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

¿Qué otras cintas protagonizó Heath Ledger?

Aunque murió con apenas 29 años, Ledger ya era una figura muy conocida en Hollywood. En 1999 filmó su primer éxito, 10 cosas que odio de ti. Además, ese mismo año grabó Two Hands. Un año después interpretó al hijo de Mel Gibson en El patriota. En el 2001 trabajó en El pasado nos condena y Corazón de caballero.

En el 2003 y el 2004 su trabajo disminuyó, pero volvió con fuerza con la controvertida cinta Secreto en la montaña. En el 2006 actuó en Candy y en el 2007, en el filme Mi historia sin mí. En el 2008 llegó El caballero de la noche, en la que interpretó un personaje tan oscuro y bien logrado que muchos atribuyeron a ese papel su caída en depresión, pero que le valió un premio Óscar póstumo. Después de su muerte, se estrenó El imaginario mundo del Doctor Parnassus.