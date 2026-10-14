Barriletes gigantes volverán a atraer miradas en Sumpango

Establecer conexiones entre vivos y muertos, lanzar mensajes que expresen sentimientos, opiniones y deseos, además de evidenciar el talento de artistas locales. Todos ellos son objetivos que se persiguen en el Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango.

La noche del 31 de octubre no se duerme en la población. Los más de 50 grupos de artesanos que participan en la elaboración de los gigantescos barriletes les imprimen los últimos detalles a esas obras que durante meses les han ocupado.

Los más grandes de estos papalotes, elaborados en su mayoría con cañas de bambú y papel de china, deben sostenerse sobre fuertes troncos y los equipos participantes esperan que al momento de levantarlos en la madrugada, no sucumban y queden listos para ser admirados.

Los medianos, que no superen los cuatro o cinco metros, son los que deben alzar el vuelo. Todo esto ante la atenta mirada de miles de visitantes, tanto guatemaltecos como extranjeros que se dan cita para compartir las emociones, que van desde el recuerdo de quienes ya han partido hasta los festejos de quienes ganan las competencias.

Este año, el festival tendrá como tema Trazos con historia, en alusión al proceso que se sigue al iniciar la elaboración de los papalotes.

Las inscripciones de los participantes se realizaron entre el 14 de junio y el 2 de agosto. Las categorías que entran en competencia son: A, B, C e Infantil, porque se invita a participar a toda la población.

En las obras de arte efímero que se muestran se pueden encontrar desde mensajes al más allá, oraciones y hasta consignas sobre convicciones de la población.

El festival se celebra en el campo de futbol municipal cercano al cementerio general de la población.

La historia

De acuerdo con el sitio festivaldesumpango.com, en 1978 se notó la decadencia de la tradición del barrilete que siempre se celebraba en el cementerio general y calles del municipio. Por lo que un grupo de vecinos decidió organizar el primer concurso para motivar a las familias y jóvenes a participar para presentar su trabajo el 1 de noviembre.

Poco a poco la participación de jóvenes y adultos de la comunidad se incrementó y se consiguió la categoría de festival.

En 2022, el Ministerio de Cultura y Deportes declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Nación a la técnica de elaboración de los barriletes gigantes de Sumpango y Santiago Sacatepéquez y en 2024, la UNESCO la inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

Una experiencia segura

A partir de julio de 2026 diversas entidades municipales y del gobierno central se han reunido para la planificación de la seguridad vial y logística. Las autoridades recomiendan tomar en cuenta que debido a la popularidad del festival puede haber congestionamientos, por lo que deben salir con la debida anticipación.

Además, aconsejan el uso de ropa y zapatos cómodos, no olvidar llevar protección solar e hidratación. También señalan que es necesario que en el lugar se utilicen los espacios designados para parqueo y se sigan las instrucciones de las autoridades del lugar.

De acuerdo con los registros de años anteriores, se esperan cerca de 100 mil visitantes.