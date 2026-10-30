Festival de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez 2026: actividades, tradición y logística para celebrar 127 años de historia

Con la conmemoración del Día de Todos los Santos llega una de las tradiciones más destacadas del país: los barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez, que llenarán de color el cielo del municipio, donde se celebrarán 127 años de tradición.

Este municipio ha resguardado una tradición que, más allá del arte, tiene un simbolismo espiritual y será el centro de la celebración del 1 y 2 de noviembre, que atraerá a miles de turistas nacionales y extranjeros.

El cementerio general de Santiago Sacatepéquez será el punto de encuentro de esta tradición, que cada año simboliza una conexión entre el mundo terrenal y el de los muertos.

Como parte de la actividad, se ha adornado la calle del Barriletero, que abarca desde dos cuadras antes del cementerio general hasta su entrada. En este recorrido se colocaron barriletes que recibirán a los visitantes antes de llegar al lugar principal de exposición.

La celebración comenzará el 31 de octubre. En una conferencia de prensa, autoridades y organizadores de Santiago Sacatepéquez compartieron detalles de las actividades conmemorativas de los 127 años de tradición.

Este año se celebrará la segunda edición de la tradicional Noche de los Emponchados, un evento con el que se busca recuperar esta costumbre en el municipio. La velada consiste en reunir a las familias para adornar las tumbas de sus seres queridos en la víspera del 1 de noviembre.

Esta actividad, que comenzará a las 19 horas en el cementerio general de Santiago Sacatepéquez, permitirá a las familias convivir, compartir alimentos y permanecer durante la noche acompañando simbólicamente a sus seres queridos fallecidos.

El 1 de noviembre tendrá lugar la exposición de los barriletes elaborados por las agrupaciones participantes. Aunque desde el 31 de octubre los grupos trabajarán en los últimos detalles, a las 9 horas se realizará el acto protocolario de inauguración.

La celebración continuará el 2 de noviembre con el vuelo de los barriletes, según detallaron los organizadores en conferencia de prensa. Se tiene prevista la participación de más de 20 agrupaciones en la categoría de barriletes gigantes y al menos 40 grupos de barriletes voladores.

Este año también se desarrollará una actividad el 14 de noviembre, en el marco del Día del Barriletero, como homenaje a los jóvenes que participan en la elaboración de los barriletes gigantes, una técnica que forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La clausura del Festival de Barriletes Gigantes se llevará a cabo el 29 de noviembre.

Logística y regulación del tránsito vehicular

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Santiago Sacatepéquez dieron a conocer que contarán con 38 agentes activos, quienes brindarán apoyo en los principales sectores del municipio el 1 y 2 de noviembre.

La salida oficial del sector del cementerio será por la aldea Santa María Cauqué. Además, habrá cinco parqueos privados para los visitantes.

El personal de la Policía Municipal de Tránsito estará distribuido en 14 puntos estratégicos. También se contará con más de 240 agentes de la Policía Nacional Civil, pertenecientes a diferentes unidades especializadas.