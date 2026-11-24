Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger y de la guatemalteca Mildred Patricia Baena, formará parte del elenco de Baywatch, la nueva versión de Fox que trae de vuelta la serie original.

El actor de 29 años confirmó su participación en la nueva producción y reveló que encarnará a Pete, novio del personaje de Livvy Dunne, un papel que, según él, marcará el inicio de una carrera más enfocada en la ficción.

“Soy el novio de Livvy Dunne en el programa. Ella fue increíble, un gran talento, una gimnasta especial. Verla en Baywatch fue genial”, declaró a Us Magazine en el set de Celebrity Weakest Link.

Baena también celebró el talento de otros actores como Thaddeus LaGrone y Noah Beck, y aseguró que todo el elenco está haciendo “un trabajo fenomenal”.

“Fue increíble compartir tiempo con ellos en el set y entrenar juntos. Estoy muy emocionado de que salga el episodio”, afirmó.

Aunque en esta primera temporada de la nueva versión Baena interpretará un papel menor, tiene la esperanza de que en la segunda temporada su personaje regrese con más acción.

“Tenemos que hacer que esa trama ocurra. Entiendo que en la primera temporada necesitan establecer a todos los personajes. Quizás en la segunda temporada puedan divertirse un poco y traer de vuelta a Pete”, dijo.

El actor también reconoció que apenas era un niño cuando la serie original se transmitió en la televisión, entre 1989 y el 2001. Sin embargo, siguió el trabajo del protagonista en otra producción que marcó su infancia.

“Tengo tal conexión con David Hasselhoff cuando aparece en la película de Bob Esponja. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y una parte muy importante de mi infancia”, contó al medio.

Además de Baywatch, Baena contó que trabajará en una “gran película de terror” que podría estrenarse en el 2027, lo que refuerza su deseo de establecer su carrera como actor.

“Mi visión principal es ser protagonista. Estar en películas, cine y televisión con guion. He estado haciendo teatro por un tiempo y clases de actuación durante mucho tiempo, abriendo camino. (…) Estoy pagando mis deudas y sé cómo funciona la industria. Es difícil, y nunca sabes cuándo llega tu momento, pero creo que mi momento se acerca pronto”, concluyó.

Su padre, Arnold Schwarzenegger, ha comentado en varias ocasiones lo orgulloso que se siente de Baena, quien también desarrolla una carrera en el fisicoculturismo y en el sector inmobiliario.

“Estoy muy orgulloso de él. Me alegra poder tener ese efecto positivo en su vida. Soy muy afortunado de que mis cinco hijos sean auténticas joyas”, dijo en declaraciones anteriores a Entertainment Tonight.