Hijo de Arnold Schwarzenegger y de madre guatemalteca destaca en su primera competencia profesional de culturismo natural

A sus 29 años, Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger y de la guatemalteca Mildred Patricia Baena, debutó con éxito en el culturismo natural, al clasificarse entre los cinco primeros lugares de su división.

El sábado 7 de noviembre del 2026, Baena tuvo su primera participación como atleta profesional en la categoría Classic Physique Open, en un evento organizado por la International Natural Bodybuilding Association (INBA) y la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), en California, Estados Unidos.

“Estoy sumamente orgulloso de mí mismo”, dijo el joven atleta en un mensaje compartido en sus redes sociales, en el que recordó la hazaña como “un día muy emotivo” y una “experiencia increíble”.

Además, recordó que se había propuesto quedar entre los cinco mejores y que, aunque no tuvo un entrenador personal como el resto de los contrincantes, lo logró.

En el mensaje agradeció públicamente a su familia, a su novia y a sus seguidores, quienes han estado al tanto de su proceso y lo han animado hasta alcanzar esta meta.

Arnold Schwarzenegger habría sido parte de la inspiración para comenzar a practicar esta disciplina. Además de ser considerado uno de los mejores culturistas de la historia, con siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universe, fue quien le regaló a su hijo una enciclopedia sobre esta disciplina.

En una entrevista publicada en la revista GQ en abril pasado, Baena contó que su padre le entregó una enciclopedia de culturismo cuando era estudiante universitario y comenzaba a interesarse por la salud.

“Estaba mirándola, tratando de aprender cómo desarrollar los bíceps, y me enamoré del levantamiento de pesas. (…) Me enamoré de comer saludable. Me enamoré de aprender sobre el cuerpo y cómo reacciona al entrenamiento, y me apasioné mucho por eso”, contó.

Después, ambos comenzaron a entrenar juntos y han sido fotografiados en un gimnasio de California. El deporte se convirtió en una excusa para pasar tiempo juntos.

“Es el mejor compañero de entrenamiento. No sé qué más decir. Me anima. Se asegura de que no me relaje en el gimnasio. Cuando bajo de carbohidratos y de calorías y empiezo a sentirme cansado, me da ánimos”, declaró en la misma entrevista.

Anteriormente, Baena tuvo sobrepeso y fue rechazado en equipos de baloncesto y futbol de su colegio. Posteriormente, comenzó a practicar natación y encontró su pasión por el deporte y el entrenamiento físico.

Baena comenzó a participar en competencias de culturismo en marzo del 2026. Esta fue su tercera participación en la disciplina, pero la primera como profesional.

Actualmente, entrena con pesas seis veces por semana y aplica los consejos de su padre: “Una de las grandes cosas que aprendí de papá fue no tener la mentalidad de las diez repeticiones. Se trata de empujarte al límite y dar ese kilómetro extra”, dijo a Men’s Health.

El culturismo natural está enfocado en desarrollar masa muscular y fuerza sin utilizar esteroides, hormonas u otras sustancias dopantes.