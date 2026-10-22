Becky G defiende a los latinos en Estados Unidos y reivindica el espanglish en su nuevo disco

Becky G expresó que considera algo “personal” defender a los latinos en Estados Unidos y reivindicarse como una artista que habla espanglish, término que se refiere a la mezcla de inglés y español, tal como lo refleja en su nuevo disco Baraja bendita.

"Estoy en una posición muy única como una '200%' (100% mexicana y 100% estadounidense), como una latina que nació aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Los Ángeles era México, al igual que toda California. Entonces, para mí, es algo personal, realmente lo es. Y se trata de ser una voz para quienes no pueden hablar", señaló.

La cantante mexicoestadounidense de 29 años, cuyo nombre real es Rebecca Marie Gómez, nació en California y es descendiente de mexicanos.

Esas raíces han marcado canciones como Mi gran amor, lanzada con Carlos Santana en mayo pasado y dedicada a la comunidad migrante.

Según la artista, el "momento por el que está atravesando la comunidad" latina es la razón que la ha llevado a ser más abierta en sus posturas. Argumentó que el "arte y la defensa de derechos pueden coexistir" y que es ahí donde "un montón del cambio sucede".

La cantante, originaria de Inglewood, resaltó su crianza en un "little (pequeño) pueblito", como decía su "abuelita", como una razón para trabajar por su comunidad.

"Tengo muchísimas relaciones y alianzas increíbles con personas que trabajan sobre el terreno todos los días. Y creo que, como una artista con una plataforma, no utilizarla para elevar y amplificar sus voces es algo que simplemente no va conmigo. Sé que resulta intimidante para muchos artistas, pero no para mí", opinó.

Becky G se encuentra en plena promoción de Baraja bendita, su quinto álbum de estudio, con mezclas de inglés y español y canciones como Marathon, Epa y Patrona.

Según la intérprete, este disco es una "acumulación" de su experiencia. Se mostró "muy satisfecha" por haber grabado el álbum y ver la respuesta de sus seguidores, en particular porque canta en espanglish.

"Hay una esencia que sigue presente y es mi dualidad. Es el hecho de que hablo espanglish. Es el hecho de que soy una artista sin género musical y este es un álbum sin género y un álbum en espanglish, sin disculpas. Y creo firmé (en la industria) en una época en la que eso no se celebraba necesariamente como hoy", dijo.

Las declaraciones de Becky G formaron parte de la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami Beach, donde fue una de las invitadas especiales.

Con información de EFE