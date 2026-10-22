Glee vuelve a la televisión: Disney+ y Hulu anuncian una nueva versión de la serie

La famosa serie estadounidense Glee regresa a la televisión 11 años después de su final, gracias a una nueva versión anunciada por Disney+ y Hulu, plataformas en las que se transmitirá.

La serie musical original, creada por Ryan Murphy, contó con seis temporadas y se emitió del 2009 al 2015 por la cadena Fox. La historia seguía la vida de un grupo de estudiantes de secundaria de Lima, Ohio, quienes integraban el coro de la escuela William McKinley.

El relanzamiento está a cargo de 20th Television y se espera que siga la misma trama, con algunos miembros del elenco original. Aún no se han dado detalles al respecto y se desconoce la fecha de estreno.

La noticia llega un mes después de que Murphy revelara a Entertainment Tonight que ya tenía listo un guion que había preparado junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, sus colaboradores habituales, con quienes produjo las dos primeras temporadas de la serie original.

“He estado en contacto con cerca de diez de los miembros del elenco original. Es muy dulce, y todos tenían muchas preguntas, pero todos estaban muy entusiasmados con la idea”, adelantó el realizador.

Algunos de los actores que participaron en la serie original ya han mostrado su entusiasmo e interés por volver a la producción, como Lee Michele, quien interpretó a Rachel Berry.

“Amo Glee. Siempre amaré Glee. Amo a Ryan Murphy. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Seguiré a Ryan adonde vaya”, dijo la actriz a E! News.

Desde el estreno de la serie en el 2009, Glee ha sufrido tres pérdidas en su elenco. Los actores Cory Monteith (Finn Hudson), Mark Salling (Puck) y Naya Rivera (Santana López) murieron en el 2013, 2018 y 2020, respectivamente, por diferentes razones.

Glee abordó diversos temas de la juventud y destacó por su música original.

Según datos de Variety, la música de la serie reúne en la actualidad un promedio de 4.1 millones de oyentes mensuales en Spotify.