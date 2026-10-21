Netflix anuncia a U2 para el show de medio tiempo de la NFL y confirma su transmisión en directo

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Netflix anuncia a U2 para el show de medio tiempo de la NFL y confirma su transmisión en directo

La plataforma de streaming transmitirá en directo un partido de la NFL que contará con la actuación de la banda irlandesa U2. Conozca los detalles para no perdérselo.

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Netflix anuncia a U2 para el show de medio tiempo de la NFL y confirma su transmisión en directo

Bono (izq.) y The Edge, integrantes de la banda irlandesa U2, durante la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 18 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Netflix anunció que U2 será la banda encargada del espectáculo de medio tiempo del partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) entre los Rams, que jugarán como locales, y los Green Bay Packers.

"Una de las bandas más grandes del planeta. Uno de los escenarios más importantes del mundo del deporte. U2 salta al terreno de juego durante el descanso del partido entre los Packers y los Rams", publicó la plataforma de streaming en sus redes sociales, anunciando la transmisión del evento.

Netflix transmitirá en exclusiva el evento, que tendrá lugar en la víspera del Día de Acción de Gracias, el próximo 25 de noviembre del 2026.

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La actuación "coincide con la celebración del 50 aniversario de U2, que se formó en Dublín en 1976, y añadirá un momento histórico al enfrentamiento en horario de máxima audiencia", indicó la compañía en un comunicado.

U2 se presentará en el estadio SoFi, en Inglewood, condado de Los Ángeles, lo que marcará su regreso a uno de los escenarios más vistos de Estados Unidos, tras su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2002.

"Hay una razón por la que U2 ha llenado estadios durante décadas: no solo actúan, sino que crean momentos icónicos que el público recuerda para siempre", indicó en el comunicado el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

La presentación de la banda irlandesa continúa la tradición de contar con artistas de renombre durante el descanso del deporte más seguido del país.

En el 2024, Beyoncé protagonizó el espectáculo del partido de Navidad entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans.

En el 2025, el espectáculo estuvo a cargo del rapero estadounidense Snoop Dogg, con la participación de la cantante de country Lainey Wilson, Andrea y Matteo Bocelli, y HUNTR/X, las voces detrás del fenómeno KPop Demon Hunters.

Con información de EFE

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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