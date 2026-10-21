Príncipe Harry revela su deseo de reconciliarse con la familia real y cómo mantiene su conexión con Lady Di: “A veces le hago algunas preguntas”

A casi dos meses de regresar a Inglaterra junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, el príncipe Harry revela su deseo de hacer las paces con su hermano Guillermo y el resto de la familia real.

En una entrevista con la revista GQ, divulgada el 20 de octubre último, el duque de Sussex habló de la anhelada reconciliación familiar, que habría sido uno de los principales motivos de su regreso al Reino Unido.

"Con todo lo que está pasando en el mundo, lo importante es reconciliarse. Esa es la cuestión. Las heridas duran para siempre", comenta en uno de los fragmentos de la conversación compartidos en las redes sociales de la revista.

En ese contexto, el príncipe Harry aseguró que, aunque "las cicatrices permanecen para siempre", animaría a todos a dejar atrás el pasado.

"Si hay ciertas cosas del pasado que todavía afectan tu día a día, es más difícil dejarlas atrás. Pero sí, para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de las personas como para seguir con problemas familiares", expresó.

También comentó que habría personas que no estarían de acuerdo con su retorno a la familia real británica.

"Y hay gente que no quiere arreglar las cosas. Yo sí quiero hacerlo", aseguró.

Algunos medios relacionaron dicho comentario con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de quien se ha mantenido distanciado desde hace varios años, cuando los duques de Sussex decidieron renunciar a sus funciones como miembros de la realeza e irse a Estados Unidos.

Posteriormente, aclararon por medio de un portavoz que con dicho comentario "no pretendíamos en absoluto atacar a su hermano ni a ningún otro miembro de su familia. El comentario se hizo en un contexto general y no iba dirigido a su familia de ninguna manera".

Otro de los motivos de su regreso a Inglaterra fue que sus hijos pudieran estudiar en el Reino Unido, según afirmó el duque. "Poder inscribir a los niños en una escuela británica ha significado mucho para mí", reconoció. También destacó la oportunidad de compartir con sus amigos y familiares.

Durante la entrevista, el príncipe Harry se refirió al sufrimiento que le causó perder a su madre, así como al acoso de los medios de comunicación desde la infancia. Aseguró que la terapia le ha ayudado a recuperar la estima y la estabilidad.

Además, confesó que, aunque han pasado casi 30 años desde la muerte de Lady Di, aún busca su asesoramiento, pues sigue teniendo una conexión con ella y siente "su energía" en determinados momentos de su vida.

"A veces le hago algunas preguntas, buscando algún tipo de respuesta. Y, a veces, sí que obtengo una respuesta", contó.

La entrevista de la revista GQ con el príncipe Harry se produce cuando el sultán de Omán ha emprendido la primera visita de Estado a Gran Bretaña desde que los duques de Sussex regresaron al país, aunque ni él ni Meghan participaron en los compromisos oficiales por no ser miembros activos de la realeza.