Belinda aparece irreconocible en Beliween 2026: así fue el disfraz que sorprendió a sus invitados

Halloween es una de las celebraciones favoritas de Belinda, quien cada año ofrece una fiesta especial y se esmera por lucir el mejor disfraz. Pero este año dejó con la boca abierta a todos sus invitados.

La cantante celebró su ya famosa y tradicional “Beliween”, la fiesta cuyo peculiar título combina el inicio de su nombre con las últimas letras del nombre de la celebración. Este año tuvo lugar la noche del miércoles 28 de octubre del 2026, con el tema de “vida extraterrestre y ciencia ficción”.

Belinda sorprendió a todos al aparecer disfrazada de alienígena, específicamente del xenomorfo de la película Alien, una producción de ciencia ficción y terror estrenada en 1979, bajo la dirección de Ridley Scott.

En el peculiar disfraz destacan el color negro y grisáceo del atuendo y el maquillaje, pero, especialmente, las enormes prótesis en la espalda y la cabeza, que la hicieron lucir irreconocible.

Además, la artista hizo de su entrada todo un espectáculo, pues apareció dentro de una nave espacial, rodeada de niebla. La música de suspenso añadió dramatismo a su entrada y, aún en la cápsula, Belinda golpeaba la puerta ante las miradas de asombro de los asistentes.

Cuando finalmente salió, emitió un grito largo y agudo que hizo referencia a su personaje y luego saludó a la audiencia, sin perder el ambiente de terror y suspenso.

“Buenas noches a todos. Bienvenidos al Beliween 2026. Estamos entrando a otra dimensión. (…) Nadie se puede ir, hoy la vamos a pasar increíble. ¡Disfrutemos!”, expresó, antes de volver a gritar “en modo alienígena”.

“Gracias por venir”, dijo, emocionada, y se integró a los invitados para saludarlos, tomarse fotografías, compartir con ellos y disfrutar de la celebración.

Las imágenes de su disfraz y su icónica entrada a la fiesta circulan en redes sociales y también despiertan el asombro de los internautas, que la han bautizado como “La reina del Beliween” y han aplaudido la originalidad y el realismo de su disfraz, así como su capacidad de convertir la fiesta en un espectáculo.

Al evento asistieron diversas celebridades del espectáculo mexicano, quienes disfrutaron del ambiente y compartieron con la anfitriona.