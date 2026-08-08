Belinda encabeza “Los 50 Más Bellos” de People en Español junto a Danna, Feid y Lamine Yamal

La revista People en Español hizo oficial la lista de personalidades que integran “Los 50 más bellos” del 2026, que lidera la cantante Belinda. La artista ha tenido un año destacado, luego de formar parte de Toy Story 5 y participar en el espectáculo de inauguración del Mundial 2026.

El pasado 6 de agosto, People en Español destacó a las personalidades que, según su criterio, han hecho reír, llorar, bailar y cantar, además de emocionar al público con “sus logros e inspirado con su sacrificio”.

En esta edición, la revista señala que entre los seleccionados hay músicos, deportistas, bailarines, actores y presentadores, elegidos por “sus logros, sus obras, su inmensa capacidad de emocionarnos en cada uno de sus campos”.

La cantante Belinda engalanó la portada de la edición de “Los 50 más bellos” del 2026, en la que se resaltaron la trayectoria y los proyectos que la han puesto en escena este año, como Carlota, que presentará HBO sobre la emperatriz de México del mismo nombre.

Otro de sus proyectos fue su participación en la canción “Por ella”, junto a Los Ángeles Azules. Además, en septiembre regresará a la obra musical Mentiras, en México, y se adentrará en una nueva etapa como productora, según reveló en una entrevista con People en Español.

En la clasificación también figuran personalidades como la actriz dominicana Zoë Saldaña, el futbolista Lamine Yamal y la cantante Laura Pausini. Esta es la clasificación de la edición del 2026, cuyos integrantes acompañan a Belinda en “Los 50 más bellos”.

“La atracción del escenario”

Una de las clasificaciones que presenta People en Español es “Bellos 2026: la atracción del escenario”, que reúne a los artistas que están marcando la industria.

La clasificación de música es liderada por la colombiana Karol G, quien ha tenido un año destacado al ser la primera artista hispana en encabezar el festival de Coachella. Esta es la lista de la categoría:

Karol G Danna Feid Luis Fonsi Cimafunk Lunay Laura Pausini Aitana Mar Solís Rosalía Isaac Hernández Matteo Bocelli Kany García Yandel Zhamira Zambrano Juan Duque Jessi Uribe Kapo Pitbull

“Razones para no dormir”

La categoría de actuación reúne a figuras que han destacado en series, películas y telenovelas. La dominicana Zoë Saldaña lidera la lista:

Zoë Saldaña Sofía Castro Marcus Ornellas Jennifer López Danna García Arap Bethke Paulina Dávila Raúl Tejón Silvia Navarro Bobby Cannavale Daniela Arenas

“El brillo de la pequeña pantalla”

Las figuras destacadas de la televisión también forman parte de esta edición de People en Español y, según la revista, han hecho al público “reír, emocionarnos y pasar un buen tiempo con sus shows de televisión, sus realities y sus video podcast”.

Dayanara Torres Rodner Figueroa Carmen Villalobos Karla Monroig William Valdés Andrea Meza Fabio Agostini Alessandra Villegas Raúl González Ana Bárbara Galilea Montijo Chiquis Charytín Julio Vaqueiro

“El futuro del deporte habla español”

La clasificación de deportes también tiene representantes en esta lista, entre ellos figuras que destacan en la NBS o que brillaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026: