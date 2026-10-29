Estrenos de Netflix en noviembre del 2026: series y películas para pasar del terror a la comedia

Amor, terror, drama y comedia llegan a Netflix en noviembre del 2026, con nuevas series y películas que se suman a su catálogo a lo largo del mes.

Mientras que la divertida película de Adam Sandler, Locos de ira, lo hará reír a carcajadas, otras propuestas, como Un amor imposible, llegarán para arrancar algunos suspiros.

Pero el terror también invadirá la pantalla con películas como Scream 7 y La isla siniestra, las cuales será mejor ver en compañía.

Estas son las series y películas que Netflix trae para sus suscriptores durante noviembre del 2026.

Locos de ira (01 de noviembre) - Película

Un hombre de negocios muy conservador evita los conflictos e intenta no confrontar nunca. Pero, luego de un altercado en un avión, es sentenciado a participar en un programa de control de la ira con el iracundo Dr. Buddy Rydell.

Palomas Negras: Temporada 2 (05 de noviembre) - Serie

Mientras Helen se adapta al papel de esposa del primer ministro y Sam recibe un ultimátum, un ataque contra Reed los lleva a buscar respuestas de forma desesperada.

Un amor imposible (6 de noviembre) - Película

Un hombre desempleado y su esposa conocen a una cineasta documentalista y a su pareja, y los cuatro se enfrentan a sus deseos escondidos.

Palacio (06 de noviembre) - Serie

Colombia, 6 de noviembre de 1985. El Palacio de Justicia, en Bogotá, es tomado por el M-19 y el Ejército Nacional emprende una operación para recuperarlo, lo que desata un episodio de violencia que dejaría una huella imborrable en la historia del país y 40 años de preguntas sin resolver.

Scream 7 (08 de noviembre) - Película

La vida tranquila de Sidney Prescott da un giro aterrador cuando un asesino enmascarado lanza una serie de ataques macabros y decide ir tras su hija.

El plan del diablo: Temporada 3 (10 de noviembre) - Serie

Nuevos aspirantes se enfrentan a ganadores consagrados. La confianza ha desaparecido y la traición está garantizada. Solo uno alcanzará la cima.

El cuerpo (11 de noviembre) - Serie

Mucha plegaria, poca inocencia. Después de que la iniciación de un equipo de baile se descarrila por completo, todo el pueblo se hace la misma pregunta: ¿qué le pasó a Grace?

La emperatriz: Temporada 3 (12 de noviembre) - Serie

Tanto su matrimonio como el imperio enfrentan dificultades. Isabel elige un camino que cambiará su vida —y el futuro de Europa— para siempre.

Heartland (13 de noviembre) - Película

Misty Jones, antigua superestrella de la música country, sale de su retiro para investigar la desaparición de su sobrina —una joven promesa del género— y se ve obligada a enfrentarse a su propio pasado y a los turbios entresijos de Nashville. Su búsqueda revela una cara oculta de la ciudad donde nadie, incluida la propia Misty, es quien parece ser.

El crimen de Pazos (13 de noviembre) - Serie

En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada y un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece.

Nine: Una vida de pasión (15 de noviembre) - Película

Pasión, fantasía, amor, arte, estilo, desilusiones y sueños. La vida siempre ha sido un circo para Guido Contini, el mundialmente famoso director de películas de la década de 1960, solo que ahora no puede escapar del vibrante y provocador musical dramático Nine.

Gordon (18 de noviembre) - Serie

El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de cometer robos a participar activamente en los violentos acontecimientos de Argentina durante la década de 1970, así como sus relaciones con los distintos grupos de esa época. Está basado en la novela "Gordon", de Marcelo Larraquy.

La isla siniestra (19 de noviembre) - Película

Mientras investiga la desaparición de una reclusa en un hospital psiquiátrico, un alguacil federal termina envuelto en una red de mentiras y comienza a dudar de sí mismo.

Las disculpas de Vicentina (20 de noviembre) - Película

Luego de que su hijo estrella un autobús, Vicentina busca a las familias de las víctimas para pedirles perdón cara a cara, mientras procesa su propia pérdida.

Las esposas cazadoras: Temporada 2 (26 de noviembre) – Serie

Sophie y Margo vuelven a Maple Brook de malas, pero muy pronto los viejos secretos y los nuevos enemigos las vuelven a juntar. Mientras se entregan a sus juegos peligrosos, surge la pregunta: ¿son las cazadoras o las presas?

El niño (27 de noviembre) - Película

Mariaje y Nicasio, una madre y un abuelo cuyas vidas quedaron marcadas para siempre por la pérdida, buscan, cada uno a su manera, la forma de convivir con el recuerdo y el dolor.