The One About Matthew Perry: cuándo se estrena la docuserie del actor de Friends y dónde verla en Guatemala

Con su carisma, ingenio y talento, Matthew Perry conquistó al público televisivo al interpretar a Chandler Bing en la serie de comedia Friends. A tres años de su muerte, se ha anunciado el estreno de un documental centrado en la vida del actor.

Bajo el título The One About Matthew Perry, esta producción se adentra en la vida del actor más allá de los escenarios y, mediante diversos testimonios, explica cómo fue como hermano, amigo y profesional.

Desde 1994 hasta el 2004, Matthew Perry hizo reír al público a lo largo de 236 episodios, pero detrás de su risa también enfrentaba una lucha contra la adicción, con la que lidió gran parte de su vida y que lo llevó a su muerte, según detalla Tudum.

The One About Matthew Perry reconstruirá la vida del actor mediante los testimonios de personas que lo conocieron, desde el inicio de su carrera en la actuación hasta el legado que construyó no solo por su trayectoria artística, sino también por su lucha contra las adicciones.

Este 27 de octubre se estrenará el documental, dirigido por Mary Robertson, ganadora del Emmy, que permitirá conocer la vida de Matthew Perry desde otra perspectiva.

El estreno llega a tres años de la muerte del actor, ocurrida en octubre del 2023 por los efectos agudos de la ketamina, caso que ha llevado a cinco personas a juicio.

Netflix será la plataforma encargada de la distribución internacional de este documental, que presentará las diversas facetas de Matthew Perry, quien es llamado “el amigo favorito” por los seguidores de Friends.

The One About Matthew Perry se desarrollará en tres partes y, según Netflix Tudum, será el documental más exhaustivo sobre la vida del actor. Contará con testimonios inéditos de quienes lo conocieron.

Más allá de Friends, Matthew Perry participó en producciones como Un vecino peligroso, La extraña pareja y Los Kennedy después de Camelot, pero fue con la serie Friends con la que alcanzó fama internacional, que aún perdura.

Mia Perry Bowick, hermana de Perry, así como amigos y colaboradores, se suman a este proyecto para compartir anécdotas de su vida. Esta producción también contará con material inédito.