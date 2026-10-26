Falleció Eric Bauza, actor que dio voz a personajes como el Pato Lucas y Bugs Bunny, a los 46 años: ¿qué se sabe de la causa de muerte?

El mundo del doblaje se encuentra de luto luego de que se anunciara que el actor Eric Bauza falleció a los 46 años de forma repentina. El actor es conocido por dar voz a personajes de Looney Tunes y participar en otras producciones animadas.

Reconocido por ser la voz moderna de personajes como el Pato Lucas y Bugs Bunny, también participó en otras producciones como Rick y Morty, Los Jóvenes Titanes en Acción y Las Tortugas Ninja.

El actor, nacido en Canadá, tuvo participaciones destacadas en Coyote vs. Acme (2026), Tortugas Ninja (2012) y Ne Zha 2 (2025). Falleció el pasado domingo 25 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, destaca la página IMDb.

Judy Coppage, representante del actor, confirmó la noticia de la muerte de Bauza y señaló que tenía una voz única y versátil que le permitió participar en diversos proyectos.

"Su repentina partida es un shock para todos nosotros y se lo va a extrañar profundamente. Es una pérdida enorme para su familia, la industria de la animación y sus fans", resaltó Coppage en un comunicado compartido por medios digitales.

Por su parte, la familia del actor de doblaje también se pronunció a través de Instagram: "De la familia de Eric Bauza: Eric Bauza, actor de voz ganador del premio Emmy y la voz moderna de los personajes icónicos de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido de repente".

Medios como Variety revelaron horas después la causa de muerte. Según los registros forenses obtenidos, el actor falleció debido a una enfermedad cardiovascular hipertensiva, una afección que provoca daños en el corazón y que se relaciona con la presión arterial alta sin tratar.

Medios digitales relatan que Eric Bauza asumió el doblaje moderno de personajes como Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Gallo Claudio, Porky, el Correcaminos, Piolín, Pepé Le Pew, Marvin el Marciano y Elmer Gruñón.

Su talento lo llevó a formar parte de Coyote vs. Acme. También participó en Avatar: los siete refugios, Lego Star Wars: The Mandalorian y Spidey y sus sorprendentes amigos.