Noche de los Museos en Guatemala: conozca las cuatro rutas, el mapa y los 31 espacios con entrada gratuita

La ciudad de Guatemala celebrará la 15.ª edición de la Noche de los Museos, organizada por el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), de la Dirección General de Extensión Universitaria.

El evento se celebrará el viernes 6 de noviembre, con la participación de 31 espacios, entre museos, centros culturales, casas culturales y otros lugares de relevancia histórica en Guatemala.

Espacios como el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad Popular serán parte de esta actividad, que ofrece a guatemaltecos y extranjeros la oportunidad de conocer lugares que resguardan parte de la historia del país.

En el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala se concentrará parte de los espacios que podrán visitarse gratuitamente, de las 19 a las 22 horas. Los participantes podrán comenzar por el museo de su elección y desplazarse según la ruta que prefieran.

Como en cada edición, los asistentes podrán disfrutar de recorridos por museos, centros culturales, casas antiguas y espacios que resguardan la historia, la cultura y el arte, como parte de esta actividad que comenzó a celebrarse en el país en noviembre del 2012.

Según explicó el Musac, la Noche de los Museos nació en Berlín en 1977, con el propósito de atraer nuevos públicos a estos espacios de arte e historia. El evento se celebra en más de 130 ciudades.

Para su 15.ª edición, los 31 museos y espacios participantes estarán distribuidos en cuatro rutas de exploración.

Ruta 1: museos y espacios culturales

Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac)

Dirección: 9.ª avenida 9-79, zona 1 Congreso de la República

Dirección: 9.ª avenida 9-44, zona 1 Museo Nacional de Historia

Dirección: 9.ª calle 9-70, zona 1 Museo del Holocausto Guatemala

Dirección: 6.ª avenida 1-88, zona 1 Casa de la Memoria Kaji Tulam

Dirección: 6.ª avenida 1-73, zona 1 Tribunal Supremo Electoral

Dirección: 6.ª avenida 0-32, zona 2 Centro Cultural La Quinta

Dirección: 5.ª calle 5-33, zona 1 Centro Cultural Mosaico Guatemala

Dirección: 10.ª calle 4-19, zona 1 Centro Cultural El Talpetate

Dirección: 3.ª avenida 10-29, zona 1 Centro Cultural de España en Guatemala

Dirección: 6.ª avenida 11-02, Edificio Lux, segundo nivel, zona 1 Fondo de Cultura Económica

Dirección: 11 calle 6-50, zona 1 Museo Postal de Correos de Guatemala

Dirección: 7.ª avenida 11-67, Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte, zona 1 Sala Histórica de la Policía Nacional Civil (PNC)

Dirección: 10.ª calle 13-92, zona 1 Universidad Popular

Dirección: 10.ª calle 10-32, zona 1

Ruta 2: centros culturales e instituciones

Centro Cultural Universitario

Dirección: 2.ª avenida 12-11, Paraninfo Universitario, zona 1 Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise

Dirección: 8.ª avenida 12-58, zona 1 Registro General de la Propiedad

Dirección: 9.ª avenida 14-25, zona 1 Casa Abril

Dirección: 15 calle 11-63, zona 1 Museo del Organismo Judicial

Dirección: 9.ª avenida 12-73, zona 1

Ruta 3: museos históricos y especializados

Museo del Ejército de Guatemala

Dirección: 21 calle 3-81, zona 1 Museo Numismático del Banco de Guatemala

Dirección: 7.ª avenida 22-01, zona 1 Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza

Dirección: 8.ª avenida 20-59, Ministerio de Finanzas Públicas, zona 1 Centro Cultural, Museo del Ferrocarril

Dirección: 9.ª avenida A 18-03, zona 1 Museo de la Tipografía Nacional

Dirección: 18 calle 6-72, zona 1 Museo Otto René Mansilla, Radio TGW

Dirección: 18 calle 6-72, zona 1

Ruta 4: museos fuera del Centro Histórico

Mapa en Relieve de Guatemala

Dirección: avenida Simeón Cañas final, Hipódromo del Norte, zona 2 Museo del Deporte de Guatemala

Dirección: ruta 2, vía 5, 1-29, 4.º norte, zona 4 Centro Cultural Carlos Humberto Sandoval Cardona de la Gran Logia de Guatemala

Dirección: 12 avenida 26-67, zona 5 Museo Nacional de Historia Natural

Dirección: 6.ª calle 7-30, zona 13 Museo Nacional de Arqueología y Etnología

Dirección: 6.ª calle y 7.ª avenida, zona 13 Museo del Insivumeh

Dirección: 7.ª avenida 14-57, zona 13

Transporte gratuito y recomendaciones

Los organizadores dieron a conocer que el servicio de buses será gratuito y estará dividido en tres circuitos. Destacaron que la actividad no consiste en un recorrido guiado, por lo que los buses funcionarán como transporte público y acercarán a los visitantes a los museos, según las paradas establecidas.

Tanto la entrada a los museos como el servicio de buses serán gratuitos y no requerirán reserva. El Musac recomienda planificar el recorrido, elegir los museos más cercanos y trasladarse a pie cuando sea posible.

A quienes utilicen el transporte gratuito se les recomienda conocer las rutas y las paradas de los buses, así como planificar sus visitas, ya que el Musac anunció que el último recorrido comenzará a las 21.30 horas.

Mapa de las rutas y museos que participarán en la 15.ª edición de la Noche de los Museos en Guatemala. (Imagen Prensa Libre: cortesía Museo de la Universidad de San Carlos)