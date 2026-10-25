Noche de los Museos en Guatemala: conozca las cuatro rutas, el mapa y los 31 espacios con entrada gratuita

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Noche de los Museos en Guatemala: conozca las cuatro rutas, el mapa y los 31 espacios con entrada gratuita

La Noche de los Museos ofrece la oportunidad de conocer la riqueza cultural e histórica que resguardan museos y otros espacios de Guatemala. Estos son los lugares participantes.

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Cada año decenas de personas participan en la Noche de los Museos. La imagen ilustra cómo se vivió la actividad en el 2018. (Foto Prensa Libre: tomada de Facebook-Noche de Museos Guatemala)

Cada año decenas de personas participan en la Noche de los Museos. La imagen ilustra cómo se vivió la actividad en el 2018. (Foto Prensa Libre: tomada de Facebook-Noche de Museos Guatemala)

La ciudad de Guatemala celebrará la 15.ª edición de la Noche de los Museos, organizada por el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), de la Dirección General de Extensión Universitaria.

El evento se celebrará el viernes 6 de noviembre, con la participación de 31 espacios, entre museos, centros culturales, casas culturales y otros lugares de relevancia histórica en Guatemala.

Espacios como el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad Popular serán parte de esta actividad, que ofrece a guatemaltecos y extranjeros la oportunidad de conocer lugares que resguardan parte de la historia del país.

En el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala se concentrará parte de los espacios que podrán visitarse gratuitamente, de las 19 a las 22 horas. Los participantes podrán comenzar por el museo de su elección y desplazarse según la ruta que prefieran.

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Como en cada edición, los asistentes podrán disfrutar de recorridos por museos, centros culturales, casas antiguas y espacios que resguardan la historia, la cultura y el arte, como parte de esta actividad que comenzó a celebrarse en el país en noviembre del 2012.

Según explicó el Musac, la Noche de los Museos nació en Berlín en 1977, con el propósito de atraer nuevos públicos a estos espacios de arte e historia. El evento se celebra en más de 130 ciudades.

Para su 15.ª edición, los 31 museos y espacios participantes estarán distribuidos en cuatro rutas de exploración.

Ruta 1: museos y espacios culturales

  1. Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac)
    Dirección: 9.ª avenida 9-79, zona 1
  2. Congreso de la República
    Dirección: 9.ª avenida 9-44, zona 1
  3. Museo Nacional de Historia
    Dirección: 9.ª calle 9-70, zona 1
  4. Museo del Holocausto Guatemala
    Dirección: 6.ª avenida 1-88, zona 1
  5. Casa de la Memoria Kaji Tulam
    Dirección: 6.ª avenida 1-73, zona 1
  6. Tribunal Supremo Electoral
    Dirección: 6.ª avenida 0-32, zona 2
  7. Centro Cultural La Quinta
    Dirección: 5.ª calle 5-33, zona 1
  8. Centro Cultural Mosaico Guatemala
    Dirección: 10.ª calle 4-19, zona 1
  9. Centro Cultural El Talpetate
    Dirección: 3.ª avenida 10-29, zona 1
  10. Centro Cultural de España en Guatemala
    Dirección: 6.ª avenida 11-02, Edificio Lux, segundo nivel, zona 1
  11. Fondo de Cultura Económica
    Dirección: 11 calle 6-50, zona 1
  12. Museo Postal de Correos de Guatemala
    Dirección: 7.ª avenida 11-67, Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte, zona 1
  13. Sala Histórica de la Policía Nacional Civil (PNC)
    Dirección: 10.ª calle 13-92, zona 1
  14. Universidad Popular
    Dirección: 10.ª calle 10-32, zona 1

Ruta 2: centros culturales e instituciones

  1. Centro Cultural Universitario
    Dirección: 2.ª avenida 12-11, Paraninfo Universitario, zona 1
  2. Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
    Dirección: 8.ª avenida 12-58, zona 1
  3. Registro General de la Propiedad
    Dirección: 9.ª avenida 14-25, zona 1
  4. Casa Abril
    Dirección: 15 calle 11-63, zona 1
  5. Museo del Organismo Judicial
    Dirección: 9.ª avenida 12-73, zona 1

Ruta 3: museos históricos y especializados

  1. Museo del Ejército de Guatemala
    Dirección: 21 calle 3-81, zona 1
  2. Museo Numismático del Banco de Guatemala
    Dirección: 7.ª avenida 22-01, zona 1
  3. Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza
    Dirección: 8.ª avenida 20-59, Ministerio de Finanzas Públicas, zona 1
  4. Centro Cultural, Museo del Ferrocarril
    Dirección: 9.ª avenida A 18-03, zona 1
  5. Museo de la Tipografía Nacional
    Dirección: 18 calle 6-72, zona 1
  6. Museo Otto René Mansilla, Radio TGW
    Dirección: 18 calle 6-72, zona 1

Ruta 4: museos fuera del Centro Histórico

  1. Mapa en Relieve de Guatemala
    Dirección: avenida Simeón Cañas final, Hipódromo del Norte, zona 2
  2. Museo del Deporte de Guatemala
    Dirección: ruta 2, vía 5, 1-29, 4.º norte, zona 4
  3. Centro Cultural Carlos Humberto Sandoval Cardona de la Gran Logia de Guatemala
    Dirección: 12 avenida 26-67, zona 5
  4. Museo Nacional de Historia Natural
    Dirección: 6.ª calle 7-30, zona 13
  5. Museo Nacional de Arqueología y Etnología
    Dirección: 6.ª calle y 7.ª avenida, zona 13
  6. Museo del Insivumeh
    Dirección: 7.ª avenida 14-57, zona 13

Transporte gratuito y recomendaciones

Los organizadores dieron a conocer que el servicio de buses será gratuito y estará dividido en tres circuitos. Destacaron que la actividad no consiste en un recorrido guiado, por lo que los buses funcionarán como transporte público y acercarán a los visitantes a los museos, según las paradas establecidas.

Tanto la entrada a los museos como el servicio de buses serán gratuitos y no requerirán reserva. El Musac recomienda planificar el recorrido, elegir los museos más cercanos y trasladarse a pie cuando sea posible.

A quienes utilicen el transporte gratuito se les recomienda conocer las rutas y las paradas de los buses, así como planificar sus visitas, ya que el Musac anunció que el último recorrido comenzará a las 21.30 horas.

Mapa de las rutas y museos que participarán en la 15.ª edición de la Noche de los Museos en Guatemala. (Imagen Prensa Libre: cortesía Museo de la Universidad de San Carlos)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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