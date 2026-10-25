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Noche de los Museos en Guatemala: conozca las cuatro rutas, el mapa y los 31 espacios con entrada gratuita
La Noche de los Museos ofrece la oportunidad de conocer la riqueza cultural e histórica que resguardan museos y otros espacios de Guatemala. Estos son los lugares participantes.
Cada año decenas de personas participan en la Noche de los Museos. La imagen ilustra cómo se vivió la actividad en el 2018. (Foto Prensa Libre: tomada de Facebook-Noche de Museos Guatemala)
La ciudad de Guatemala celebrará la 15.ª edición de la Noche de los Museos, organizada por el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac), de la Dirección General de Extensión Universitaria.
El evento se celebrará el viernes 6 de noviembre, con la participación de 31 espacios, entre museos, centros culturales, casas culturales y otros lugares de relevancia histórica en Guatemala.
Espacios como el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad Popular serán parte de esta actividad, que ofrece a guatemaltecos y extranjeros la oportunidad de conocer lugares que resguardan parte de la historia del país.
En el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala se concentrará parte de los espacios que podrán visitarse gratuitamente, de las 19 a las 22 horas. Los participantes podrán comenzar por el museo de su elección y desplazarse según la ruta que prefieran.
Como en cada edición, los asistentes podrán disfrutar de recorridos por museos, centros culturales, casas antiguas y espacios que resguardan la historia, la cultura y el arte, como parte de esta actividad que comenzó a celebrarse en el país en noviembre del 2012.
Según explicó el Musac, la Noche de los Museos nació en Berlín en 1977, con el propósito de atraer nuevos públicos a estos espacios de arte e historia. El evento se celebra en más de 130 ciudades.
Para su 15.ª edición, los 31 museos y espacios participantes estarán distribuidos en cuatro rutas de exploración.
Ruta 1: museos y espacios culturales
- Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Musac)
Dirección: 9.ª avenida 9-79, zona 1
- Congreso de la República
Dirección: 9.ª avenida 9-44, zona 1
- Museo Nacional de Historia
Dirección: 9.ª calle 9-70, zona 1
- Museo del Holocausto Guatemala
Dirección: 6.ª avenida 1-88, zona 1
- Casa de la Memoria Kaji Tulam
Dirección: 6.ª avenida 1-73, zona 1
- Tribunal Supremo Electoral
Dirección: 6.ª avenida 0-32, zona 2
- Centro Cultural La Quinta
Dirección: 5.ª calle 5-33, zona 1
- Centro Cultural Mosaico Guatemala
Dirección: 10.ª calle 4-19, zona 1
- Centro Cultural El Talpetate
Dirección: 3.ª avenida 10-29, zona 1
- Centro Cultural de España en Guatemala
Dirección: 6.ª avenida 11-02, Edificio Lux, segundo nivel, zona 1
- Fondo de Cultura Económica
Dirección: 11 calle 6-50, zona 1
- Museo Postal de Correos de Guatemala
Dirección: 7.ª avenida 11-67, Palacio de Correos, segundo nivel, ala norte, zona 1
- Sala Histórica de la Policía Nacional Civil (PNC)
Dirección: 10.ª calle 13-92, zona 1
- Universidad Popular
Dirección: 10.ª calle 10-32, zona 1
Ruta 2: centros culturales e instituciones
- Centro Cultural Universitario
Dirección: 2.ª avenida 12-11, Paraninfo Universitario, zona 1
- Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise
Dirección: 8.ª avenida 12-58, zona 1
- Registro General de la Propiedad
Dirección: 9.ª avenida 14-25, zona 1
- Casa Abril
Dirección: 15 calle 11-63, zona 1
- Museo del Organismo Judicial
Dirección: 9.ª avenida 12-73, zona 1
Ruta 3: museos históricos y especializados
- Museo del Ejército de Guatemala
Dirección: 21 calle 3-81, zona 1
- Museo Numismático del Banco de Guatemala
Dirección: 7.ª avenida 22-01, zona 1
- Museo del Grabado en Acero Mariano Peraza
Dirección: 8.ª avenida 20-59, Ministerio de Finanzas Públicas, zona 1
- Centro Cultural, Museo del Ferrocarril
Dirección: 9.ª avenida A 18-03, zona 1
- Museo de la Tipografía Nacional
Dirección: 18 calle 6-72, zona 1
- Museo Otto René Mansilla, Radio TGW
Dirección: 18 calle 6-72, zona 1
Ruta 4: museos fuera del Centro Histórico
- Mapa en Relieve de Guatemala
Dirección: avenida Simeón Cañas final, Hipódromo del Norte, zona 2
- Museo del Deporte de Guatemala
Dirección: ruta 2, vía 5, 1-29, 4.º norte, zona 4
- Centro Cultural Carlos Humberto Sandoval Cardona de la Gran Logia de Guatemala
Dirección: 12 avenida 26-67, zona 5
- Museo Nacional de Historia Natural
Dirección: 6.ª calle 7-30, zona 13
- Museo Nacional de Arqueología y Etnología
Dirección: 6.ª calle y 7.ª avenida, zona 13
- Museo del Insivumeh
Dirección: 7.ª avenida 14-57, zona 13
Transporte gratuito y recomendaciones
Los organizadores dieron a conocer que el servicio de buses será gratuito y estará dividido en tres circuitos. Destacaron que la actividad no consiste en un recorrido guiado, por lo que los buses funcionarán como transporte público y acercarán a los visitantes a los museos, según las paradas establecidas.
Tanto la entrada a los museos como el servicio de buses serán gratuitos y no requerirán reserva. El Musac recomienda planificar el recorrido, elegir los museos más cercanos y trasladarse a pie cuando sea posible.
A quienes utilicen el transporte gratuito se les recomienda conocer las rutas y las paradas de los buses, así como planificar sus visitas, ya que el Musac anunció que el último recorrido comenzará a las 21.30 horas.
Mapa de las rutas y museos que participarán en la 15.ª edición de la Noche de los Museos en Guatemala. (Imagen Prensa Libre: cortesía Museo de la Universidad de San Carlos)