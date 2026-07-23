Belinda denuncia amenazas de muerte tras polémica con Danna Paola y Kenia Os: “Empecé a recibir muchísimo hate”

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Belinda denuncia amenazas de muerte tras polémica con Danna Paola y Kenia Os: “Empecé a recibir muchísimo hate”

Belinda rompe el silencio y denuncia amenazas de muerte tras un supuesto malentendido con Danna Paola y Kenia Os.

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Belinda denuncia amenazas de muerte tras polémica con Danna Paola y Kenia Os: "Empecé a recibir muchísimo hate"

La actriz y cantante Belinda denuncia que ha recibido mensajes de odio y amenazas a través de redes sociales. (Foto Prensa Libre: EFE)

Por medio de un audio compartido en su canal de difusión de Instagram, Belinda denunció que comenzó a recibir amenazas de muerte y miles de mensajes de odio tras la polémica que involucra también a las artistas Danna Paola y Kenia Os.

Belinda había publicado previamente un comunicado; sin embargo, después lo eliminó para proteger su salud mental y evitar confrontaciones con los seguidores, según explicó.

"Ayer borré un comentario porque empecé a recibir muchísimo hate, muchísimo odio; de hecho, amenazas de muerte. Yo no estoy acostumbrada a recibir amenazas de muerte y creo que los fandoms deben tener límites", expresó la artista en el audio.

Además, aseguró que nunca ha promovido la violencia contra ninguna persona y que no tiene rivalidades con nadie, pues lo único que quiere es mantener una buena relación con todas sus compañeras.

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"Soy la persona más amorosa, cariñosa que existe en el mundo. Quiero llevar una bonita relación con todas mis compañeras, sobre todo porque las mujeres merecemos muchísimo respeto", expresó.

La artista aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores a actuar con respeto y empatía en las redes sociales, y a evitar responder con agresiones cuando reciban comentarios negativos, "porque estamos en un mundo en el que ya demasiado odio hay en general".

La controversia con Danna Paola y Kenia Os comenzó después de una entrevista en la que Belinda habló sobre su próxima colaboración con Danna y expresó que "nunca se había dado una colaboración".

Sin embargo, los seguidores interpretaron sus declaraciones como un desaire hacia Kenia Os, con quien anteriormente lanzó la canción Jackpot.

Al respecto, Belinda aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues en realidad se refería a la historia que comparte con Danna Paola, con quien actuó en telenovelas desde muy pequeña.

"Cuando me refería a que nunca se había dado una colaboración era específicamente entre Danna y yo, porque crecimos juntas en las novelas cuando éramos niñas y hemos tenido una carrera parecida en cuanto a los inicios", explicó.

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Agregó que en ningún momento quiso demeritar a otras artistas y aseguró que mantiene una buena relación con Kenia Os, con quien colaboró anteriormente.

Danna Paola, por su parte, también publicó un mensaje en redes sociales para pedir a sus seguidores que dejaran de alimentar los comentarios negativos.

"Los invito a que, si se encuentran en internet con cualquier tipo de contenido negativo hacia mi persona o mis compañeras, hagan caso omiso o respondan desde el amor. No seamos partícipes de alimentar narrativas de odio, ya que, como he dicho, hay lugar para todos y siempre pesarán más las razones positivas para estar feliz y agradecida", escribió.

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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