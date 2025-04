Ben-Hur: quiénes integran el reparto del clásico bíblico de Semana Santa

La frase “El odio mantiene vivo al hombre. Le da fuerza” quizás podría ser una de las más icónicas del cine. Se le atribuye al personaje de Quintus Arrius en la película Ben-Hur.

Dirigida por William Wyler, esta adaptación de la novela de Lew Wallace no solo arrasó en los Óscar, sino que se convirtió en un referente de la Semana Santa gracias a sus actuaciones inolvidables.

La primera vez que el mundo escuchó hablar de Ben-Hur no fue en 1959, cuando MGM estrenó su versión cinematográfica, sino en 1880, cuando el general y escritor Lew Wallace publicó Ben-Hur: Una historia de Cristo. Wallace, un hombre de múltiples talentos —desde inventor hasta diplomático—, se inspiró en un viaje en tren, donde, tras debatir sobre religión, sintió la necesidad de profundizar en su fe.

El resultado fue una novela que combinó historia, aventura y espiritualidad, y que se convirtió en el libro más vendido de EE. UU. a principios del siglo XX.

Su éxito fue tal que, incluso antes del cine, Ben-Hur conquistó Broadway en una espectacular adaptación teatral que, entre 1899 y 1920, atrajo a más de 20 millones de espectadores. Wallace, inicialmente reacio a llevar su obra al escenario, aceptó con una condición: Jesús no sería interpretado por un actor, sino simbolizado por un rayo de luz. Una decisión que luego se trasladaría al cine, donde el rostro de Cristo nunca se muestra.

Tras dos adaptaciones —incluida una versión muda de 1925 en la que un joven William Wyler trabajó como asistente—, MGM apostó todo en 1959 para revivir la novela con un presupuesto récord y un elenco destinado a hacer historia.

¿Quiénes formaron parte del elenco de Ben-Hur?

La película entrelaza la vida de Jesús con la de un protagonista ficticio, el joven príncipe judío Judah Ben-Hur, quien sufre traición, injusticia y brutalidad, y anhela que un rey judío derrote a Roma. El reparto logró que los espectadores captaran la esencia que desde el principio se quiso plasmar:

Charlton Heston: el rostro de Judah Ben-Hur

Imaginar Ben-Hur sin Charlton Heston es como pensar en Roma sin el Coliseo. Sin embargo, el actor no fue la primera opción para encarnar a Judah Ben-Hur. Según el medio Infobae, grandes estrellas como Burt Lancaster, Paul Newman y hasta Marlon Brando rechazaron el papel.

Pero fue Heston quien terminó definiendo al príncipe judío traicionado por Roma. Su dedicación fue legendaria: durante meses entrenó para la icónica carrera de cuadrigas, aprendiendo a manejar los caballos como un auriga profesional.

Ben-Hur no fue la primera película en la que Heston encarnó a un personaje bíblico, ya que también actuó en Los diez mandamientos, como Moisés.

Su participación en Ben-Hur le otorgó a Heston uno de los 11 premios Óscar que ganó la película, como Mejor Actor.

Charlton Heston no fue la primera opción para interpretar a Judah Ben-Hur, pero su entrega al papel, especialmente en la famosa carrera de cuadrigas, fue fundamental para el éxito del filme. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Stephen Boyd: el rival perfecto

El papel del antagonista, Messala Severus, recayó en el carismático Stephen Boyd, quien aportó una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad al personaje. Curiosamente, Boyd —de ojos azules— tuvo que usar lentes de contacto cafés para diferenciarse visualmente de Heston. La química entre ambos actores elevó el conflicto central de la historia, haciendo de su enemistad uno de los duelos dramáticos más memorables del cine.

Charlton Heston encarna a Judá Ben-Hur y Stephen Boyd a Messala. (Foto Prensa Libre: tomada de IMDB)

Un elenco que hizo historia

Junto a Heston y Boyd, otros actores brillaron en roles clave:

Jack Hawkins como Quintus Arrius, el tribuno romano cuya frase “El odio mantiene vivo al hombre” quedó grabada en la memoria colectiva.

Haya Harareet como Esther, la mujer que personifica la compasión y el amor redentor.

Hugh Griffith, ganador del Óscar como Sheik Ilderim, el excéntrico dueño de los caballos blancos, cuya actuación añadió humor y calidez.

Martha Scott y Cathy O’Donnell como Miriam y Tirzah, la madre y hermana de Ben-Hur, cuyas escenas de sufrimiento conmovieron al público.

Sam Jaffe como Simonides, el fiel sirviente cuya lealtad trasciende la tragedia.

Finlay Currie como Balthasar, uno de los Reyes Magos que conecta la trama con el nacimiento de Cristo.

Durante algún tiempo, el actor que dio vida al Mesías en la película se mantuvo bajo un sutil anonimato, hasta que se reveló que el cantante de ópera Claude Heater fue quien encarnó a este personaje. Sin embargo, su nombre no aparece en los créditos finales.

La versión de 1959 dirigida por Wyler fue un éxito de taquilla y ganó 11 Óscar, consolidando a Ben-Hur como una obra inmortal del cine. (Foto Prensa Libre: EFE)

El legado de un clásico

Para la filmación de la película, el estudio MGM organizó un casting en Roma a mediados de 1957, con el objetivo de seleccionar a más de 50 mil personas para papeles secundarios y como extras.

A lo largo de la cinta, 365 actores tienen líneas de diálogo, aunque solo 45 fueron considerados protagonistas.

De acuerdo con el libro The Story of the Making of Ben-Hur: A Tale of the Christ, from Metro-Goldwyn-Mayer, de Ray Freiman, el director William Wyler priorizó la caracterización de los personajes por encima del físico de los actores o su trayectoria en el cine. Para marcar una diferencia clara entre los grupos, eligió actores británicos para los roles de romanos y estadounidenses para interpretar a los judíos.

La película le costó a MGM 15 millones de dólares, uno de los presupuestos más grandes de la época. Se estrenó el 24 de noviembre de 1959 y para el estudio se convirtió en un éxito rotundo.

Obtuvo un total de 11 premios Óscar y ha sido la única película de Hollywood incluida en la lista oficial de películas religiosas aprobadas por el Vaticano y, como un reloj, se vuelve a emitir en las cadenas de televisión cada Semana Santa.