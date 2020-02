Beyoncé, Alicia Keys y Christina Aguilera rinden tributo a Kobe Bryant

Las cantantes Beyoncé, Alicia Keys y Christina Aguilera rindieron tributo musical al fallecido atleta y empresario estadounidense Kobe Bryant y a su hija Gianna, durante el funeral público realizado este lunes en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.).

El homenaje, que tuvo lugar en el Staples Center, la arena deportiva sede del equipo de baloncesto Los Ángeles Lakers, donde Bryant realizó gran parte de su carrera profesional, fue una combinación de discursos y presentaciones musicales, que comenzaron cuando Beyoncé subió al escenario rodeado de flores rojas, donde se encontraba el podio principal.

“Estoy aquí porque amo a Kobe”, dijo la artista estadounidense antes de instar a los presentes a “cantar tan fuerte que se escuche en el cielo”.

Enfundada en un traje de chaqueta y pantalón color mostaza, la artista ofreció un “medley”, con arreglos más lentos y nostálgico, de sus canciones “XO” y “Halo”.

Después de un doloroso discurso de la leyenda del baloncesto Michael Jordan, que con la cara mojada por las lágrimas recordó a Bryant como amigo, alguien que siempre lo tenía “alerta” y como padre, cedió el turno a la compositora y actriz Alicia Keys.

En esta ocasión, la artista no cantó, sino que tocó en el piano la sonata “Claro de luna” de Beethoven, que Bryant había identificado como su pieza favorita de música clásica.

Con su acostumbrada cara lavada y vistiendo un chaquetón morado, Alicia Keys terminó con gestos de agradecimiento, miró hacia arriba y expresó su amor a la viuda, quien estaba sentada en el público acompañada de sus tres hijas sobrevivientes.

Alicia Keys performs Beethoven's "Moonlight Sonata" on a purple piano, a song Kobe learned to play, by ear, for his wife Vanessa. 💜💛 pic.twitter.com/rGKjAllyU5

