Escenario
Beyoncé rompe un nuevo récord en los Grammy: es la primera artista en alcanzar 100 nominaciones
Además de ser la artista que más premios Grammy ha recibido, Beyoncé ahora se convierte en la más nominada en la historia de los galardones.
La cantante estadounidense Beyoncé recibió el Grammy al Mejor Álbum Country durante la 67ª ceremonia anual de los Premios Grammy, en Los Ángeles, Estados Unidos, en el 2025. (Foto Prensa Libre: EFE/ Caroline Brehman)
Tras revelarse la lista de nominaciones a los premios Grammy 2027, la cantante estadounidense Beyoncé se convirtió en la primera artista en alcanzar las 100 nominaciones en la historia de los galardones.
Para la próxima edición de los premios, Beyoncé Giselle Knowles-Carter fue nominada en la categoría de mejor interpretación solista de R&B, con lo que suma un centenar de nominaciones a lo largo de su carrera.
Beyoncé, además, es la artista con más premios Grammy, con un total de 35 estatuillas, un récord que alcanzó en la gala del 2023.
En esa ocasión, la cantante acumuló 32 reconocimientos al recibir un nuevo galardón en la categoría de mejor álbum de dance/electrónica, con lo que superó al director de orquesta Georg Solti, quien había mantenido el récord con 31 premios.
Dos años más tarde, en el 2025, la artista obtuvo otros tres premios, entre los que destacó el de álbum del año por Cowboy Carter, con lo que llegó a 35 y se consolidó como la más premiada.
- Beyoncé (cantante): 35 premios
- Georg Solti (director de orquesta): 31 premios
- Quincy Jones (productor y músico): 28 premios
- Chick Corea (músico de jazz): 28 premios
- Alison Krauss (cantante de country y bluegrass): 27 premios
En su nominación número 100, Beyoncé compite por otro Grammy en la categoría de mejor interpretación solista de R&B, con su reciente lanzamiento "Morning Dew (Donk)", que pertenece a la edición del 20 aniversario del álbum B’Day, lanzado originalmente en el 2006.
Los nominados en esa categoría son:
- Beyoncé: "Morning Dew (Donk)"
- Kehlani: "Out the Window"
- Victoria Monét: "Let Me"
- Jill Scott: "Pressha"
- Tems: "What You Need"
La próxima edición de los premios Grammy se celebrará el domingo 7 de febrero del 2027, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.