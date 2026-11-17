Tras revelarse la lista de nominaciones a los premios Grammy 2027, la cantante estadounidense Beyoncé se convirtió en la primera artista en alcanzar las 100 nominaciones en la historia de los galardones.

Para la próxima edición de los premios, Beyoncé Giselle Knowles-Carter fue nominada en la categoría de mejor interpretación solista de R&B, con lo que suma un centenar de nominaciones a lo largo de su carrera.

Beyoncé, además, es la artista con más premios Grammy, con un total de 35 estatuillas, un récord que alcanzó en la gala del 2023.

En esa ocasión, la cantante acumuló 32 reconocimientos al recibir un nuevo galardón en la categoría de mejor álbum de dance/electrónica, con lo que superó al director de orquesta Georg Solti, quien había mantenido el récord con 31 premios.

Dos años más tarde, en el 2025, la artista obtuvo otros tres premios, entre los que destacó el de álbum del año por Cowboy Carter, con lo que llegó a 35 y se consolidó como la más premiada.

Beyoncé (cantante): 35 premios

Georg Solti (director de orquesta): 31 premios

Quincy Jones (productor y músico): 28 premios

Chick Corea (músico de jazz): 28 premios

Alison Krauss (cantante de country y bluegrass): 27 premios

En su nominación número 100, Beyoncé compite por otro Grammy en la categoría de mejor interpretación solista de R&B, con su reciente lanzamiento "Morning Dew (Donk)", que pertenece a la edición del 20 aniversario del álbum B’Day, lanzado originalmente en el 2006.

Los nominados en esa categoría son:

Beyoncé: "Morning Dew (Donk)"

Kehlani: "Out the Window"

Victoria Monét: "Let Me"

Jill Scott: "Pressha"

Tems: "What You Need"

La próxima edición de los premios Grammy se celebrará el domingo 7 de febrero del 2027, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.