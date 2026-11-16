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Premios Grammy 2027: Listado de nominaciones
La española Rosalía y los legendarios Rolling Stone, Madonna y Paul McCartney aparecen entre los candidatos.
La cantante y compositora española Rosalía que brilló en los Latin Grammy 2026 también se perfila como triunfadora para los Grammy 2027 con nueve nominaciones. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)
Rosalía tiene motivos para celebrar, además de haber obtenido seis preseas en los Latin Grammy, ahora está nominada en nueve categorías para la 69ª edición de los Grammy internacionales que se celebrará en 2027. "Ha hecho historia para España y la música en español", anota la agencia de noticias EFE. Además de esas candidaturas, su álbum Lux también se encuentra entre los que participan en el apartado técnico con dos nominaciones.
La cantautora compite en las tres principales categorías de esta edición: mejor álbum del año, mejor canción y mejor grabación.
"En 69 años de historia de estos galardones, ningún español había logrado colarse con tanta fuerza en las nominaciones. Rosalía es la primera artista española en ser nominada en estas tres categorías a la vez", destaca la agencia de noticias.
Entre los nominados también figuran estrellas emblemáticas como los Rolling Stone. La banda liderada por Mick Jagger aspira al premio a mejor álbum de rock por Foreign Tongues. El grupo británico también compite en mejor interpretación de rock con In the Stars.
Por su parte, Paul McCartney obtuvo nominaciones a mejor álbum vocal de pop tradicional por The Boys of Dungeon Lane; a mejor película musical, mejor grabación de audiolibro, narración y cuento por Man on the Run. Otra de las figuras legendarias que dirá presente es Madonna, quien cuenta con tres candidaturas en los apartados de mejor álbum de música dance/electrónica por Confessions II, mejor grabación de música dance/electrónica por I Feel So Free y mejor grabación de pop dance por Danceteria.
Lista de nominados
Grabación del año
Man I Need – Olivia Dean.
Choosin' Texas'– Ella Langley
I Just Might – Bruno Mars
Where is my husband! – Raye
The cure – Olivia Rodrigo
Berghain – Rosalía, Björk y Yves Tumor
The Fate of Ophelia – Taylor Swift
Dracula – Tame Impala con Jennie
Canción del año
Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor)
Choosin' Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley)
The cure – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo)
Hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande)
I Knew It, I Knew You (de Toy Story 5) – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift)
Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean)
Risk it All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars)
Where is my husband! – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye)
Álbum del año
Lost Weekend – Phoebe Bridgers
The Art of Loving – Olivia Dean
Dandelion – Ella Langley
The Romantic – Bruno Mars
This Music May Contain Hope – Raye
You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo
Lux (Complete Works)– Rosalía
The Life of a Showgirl – Taylor Swift
Mejor nuevo artista
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Mejor álbum vocal de pop
The Art of Loving– Olivia Dean
Petal – Ariana Grande.
The Romantic – Bruno Mars.
This Music May Contain Hope – Raye.
You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo.
Mejor interpretación de pop individual
Man I Need – Olivia Dean.
Risk It All – Bruno Mars.
Where is my husband! – Raye.
The cure – Olivia Rodrigo.
Sauvignon Blanc – Rosalía
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo
Runaway – Lady Gaga y Doechii
Bring Your Love – Madonna y Sabrina Carpenter
Click Clack Symphony – Raye con Hans Zimmer
The Life of a Showgirl – Taylor Swift y Sabrina Carpenter
Dracula – Tame Impala con Jennie
Mejor álbum de música urbana
Cosa Nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro
Omerta – J Balvin y Ryan Castro
Hopi Sendé – Ryan Castro
Omakase – Álvaro Díaz
El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO – Feid.
Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko
Mejor grabación de dance pop
Blue Moon – Zara Larsson
Danceteria – Madonna.
Life Boat – Raye
Dance... – Slayyyter
Too Easy – Tinashe
Mejor álbum vocal de pop tradicional:
A Couple Minutes – Olivia Dean.
For Good – Cynthia Erivo y Ariana Grande
Madwoman – Laufey.
I Hate The Way I Look Today – Raye.
All that's left – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.
Mejor álbum de pop latino
No me arrepiento de sentir tanto – Karol G.
Femme Fatale – Mon Laferte
Muda – Carín León
¿Dónde Es El After? – Rawayana.
Bendito Verano – Elena Rose
Mejor álbum de rock
Vol.II – Angine de Poitrine
Your Favorite Toy – Foo Fighters
The Wow! Signal – Muse
Foreign Tongues – The Rolling Stones.
Frozen Charlotte – Jack White.
Mejor álbum de rap
Dillagence II – Busta Rhymes (& J Dilla)
Am I the drama? – Cardi B
God Gotta Afro & Gold Hoops – Rapsody
Octane – Don Toliver.
Eerything is a lot – Wale.
Bully - Deluxe – Kanye West (Ye)
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
Lo que me falta por llorar – Grupo Frontera.
Aunque Me Duela – Lupita Infante
La Madrina – Mari Nobre
Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma y Tito Double P.
¡Vida México! – Carlos Rivera
Mejor álbum de jazz latino
Filin – Melissa Aldana
Ao Vivo (Live) – Eliane Elias.
Monk Con Clave – Carlos Henríquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.
Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba
El Arte Del Bolero Vol. 3 – Miguel Zenón y Luis Perdomo
Mejor álbum de rock latino o alternativo:
Free Spirits – CA7RIEL y Paco Amoroso
Taracá – Jorge Drexler
La Vida Era Más Corta – Milo J.
JuanesTeban – Juanes
Shine'– Fito Páez
Mejor álbum de música latina tropical:
País Portátil – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.
El Alma en Clave – Luis Enrique.
Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca.
Más Que Palabras – Grupo Niche
El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives
Mejor interpretación de música global:
Varuvaaiy – Devan Ekambaram con Susha.
Una Flor En Cada Estrella – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.
Bando [Orchestral] – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.
Porcelana – Rosalía y Dougie F.
Dai Dai – Shakira y Burna Boy.
Mejor video musical
Lost Boys – Phoebe Bridgers
Storm – Gener8ion y Yung Lean.
Hate that i made you love me – Ariana Grande
Click Clack Symphony – Raye con Hans Zimmer
Berghain – Rosalía con Björk y Yves Tumor
Mejor álbum de teatro musical:
Chess the Musical
'The Lost Boys
Ragtime
Schmigadoon!
Two Strangers (Carry A Cake Across New York)
Mejor portada de disco:
'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).
'Sad And Beautiful World' – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).
'This Mirror Weighs a Ton' – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).
'West End Girl' – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).
'What happened to the streets?' – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).
Mejor productor del año de música no clásica:
Tony Berg.
Dernst «D'Mile» Emile II.
Noah Goldstein.
Miranda Lambert.
Mike Sabath.
Mejor interpretación de música alternativa
'Fabienk' - Angine de Poitrine
'Mátame' - Phoebe Bridgers
'Au Pays du Cocaína' - Geese
'Reliquia' - Rosalia
'El mundo del espectáculo' - Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
'I Must Be Dreaming' - Alabama Shakes
'Lost Weekend' - Phoebe Bridgers
'Music, Fashion Film' - Charli xcx
'Getting Killed' - Geese
'The Mountain' - Gorillaz
Lux (Complete Works) - Rosalía
Mejor interpretación de orquesta
An American Dream? - Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)
Clyne: Color Field' - Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)
Cuong: Orbital- David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)
John Williams and ‘The President’s Own,’ Vol. 3- John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)
Pájaros Mágicos - Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)
Mejor interpretación coral
Hearne: Farming - Donald Nally, director (The Crossing)
Here I Am - Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus)
Hopkins: My Fatherland - Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral)
Talbot: Piedra de sol (Sunstone) - Craig Hella Johnson, director (Conspirare)
Yee: Trans Requiem - Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)
Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato
Paco de Lucía, Music for Big Band (Live) - Alex Conde
In the Brass Palace - Kurt Elling & WDR Big Band
Jim McNeely Expeditions - Frankfurt Radio Big Band & Jim McNeely
25 Years of Phatness - Gordon Goodwin's Big Phat Band
Oracles - Helen Sung Big Band & Helen Sung
La gala de premiación de celebrará el domingo 7 de febrero de 2027, a las 18 horas (horario de Guatemala), en la Crypto Arena de Los Ángeles, California.