Premios Grammy 2027: Listado de nominaciones

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Premios Grammy 2027: Listado de nominaciones

La española Rosalía y los legendarios Rolling Stone, Madonna y Paul McCartney aparecen entre los candidatos.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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AME6445. LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS), 12/11/2026.- La cantante y compositora española Rosalía se presenta en los premios Latin Grammy 2026 este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

La cantante y compositora española Rosalía que brilló en los Latin Grammy 2026 también se perfila como triunfadora para los Grammy 2027 con nueve nominaciones. (Foto Prensa Libre: EFE/ Octavio Guzmán)

Rosalía tiene motivos para celebrar, además de haber obtenido seis preseas en los Latin Grammy, ahora está nominada en nueve categorías para la 69ª edición de los Grammy internacionales que se celebrará en 2027. "Ha hecho historia para España y la música en español", anota la agencia de noticias EFE. Además de esas candidaturas, su álbum Lux también se encuentra entre los que participan en el apartado técnico con dos nominaciones.

La cantautora compite en las tres principales categorías de esta edición: mejor álbum del año, mejor canción y mejor grabación.

"En 69 años de historia de estos galardones, ningún español había logrado colarse con tanta fuerza en las nominaciones. Rosalía es la primera artista española en ser nominada en estas tres categorías a la vez", destaca la agencia de noticias.

Entre los nominados también figuran estrellas emblemáticas como los Rolling Stone. La banda liderada por Mick Jagger aspira al premio a mejor álbum de rock por Foreign Tongues. El grupo británico también compite en mejor interpretación de rock con In the Stars.

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Por su parte, Paul McCartney obtuvo nominaciones a mejor álbum vocal de pop tradicional por The Boys of Dungeon Lane; a mejor película musical, mejor grabación de audiolibro, narración y cuento por Man on the Run. Otra de las figuras legendarias que dirá presente es Madonna, quien cuenta con tres candidaturas en los apartados de mejor álbum de música dance/electrónica por Confessions II, mejor grabación de música dance/electrónica por I Feel So Free y mejor grabación de pop dance por Danceteria.

Lista de nominados

Grabación del año

Man I Need – Olivia Dean.

Choosin' Texas'– Ella Langley

I Just Might – Bruno Mars

Where is my husband! – Raye

The cure – Olivia Rodrigo

Berghain – Rosalía, Björk y Yves Tumor

The Fate of Ophelia – Taylor Swift

Dracula – Tame Impala con Jennie

Canción del año

Berghain – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor)

Choosin' Texas – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley)

The cure – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo)

Hate that i made you love me – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande)

I Knew It, I Knew You (de Toy Story 5) – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift)

Man I Need – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean)

Risk it All – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars)

Where is my husband! – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye)

Álbum del año

Lost Weekend – Phoebe Bridgers

The Art of Loving – Olivia Dean

Dandelion – Ella Langley

The Romantic – Bruno Mars

This Music May Contain Hope – Raye

You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo

Lux (Complete Works)– Rosalía

The Life of a Showgirl – Taylor Swift

Mejor nuevo artista

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Mejor álbum vocal de pop

The Art of Loving– Olivia Dean

Petal – Ariana Grande.

The Romantic – Bruno Mars.

This Music May Contain Hope – Raye.

You seem pretty sad for a girl so in love – Olivia Rodrigo.

Mejor interpretación de pop individual

Man I Need – Olivia Dean.

Risk It All – Bruno Mars.

Where is my husband! – Raye.

The cure – Olivia Rodrigo.

Sauvignon Blanc – Rosalía

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Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

Runaway – Lady Gaga y Doechii

Bring Your Love – Madonna y Sabrina Carpenter

Click Clack Symphony – Raye con Hans Zimmer

The Life of a Showgirl – Taylor Swift y Sabrina Carpenter

Dracula – Tame Impala con Jennie

El cantautor y compositor Paul McCartney en una imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mejor álbum de música urbana

Cosa Nuestra: Capítulo 0 – Rauw Alejandro

Omerta – J Balvin y Ryan Castro

Hopi Sendé – Ryan Castro

Omakase – Álvaro Díaz

El green print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO – Feid.

Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Mejor grabación de dance pop

Blue Moon – Zara Larsson

Danceteria – Madonna.

Life Boat – Raye

Dance... – Slayyyter

Too Easy – Tinashe

Mejor álbum vocal de pop tradicional:

A Couple Minutes – Olivia Dean.

For Good – Cynthia Erivo y Ariana Grande

Madwoman – Laufey.

I Hate The Way I Look Today – Raye.

All that's left – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.

Mejor álbum de pop latino

No me arrepiento de sentir tanto – Karol G.

Femme Fatale – Mon Laferte

Muda – Carín León

¿Dónde Es El After? – Rawayana.

Bendito Verano – Elena Rose

Mejor álbum de rock

Vol.II – Angine de Poitrine

Your Favorite Toy – Foo Fighters

The Wow! Signal – Muse

Foreign Tongues – The Rolling Stones.

Frozen Charlotte – Jack White.

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Mejor álbum de rap

Dillagence II – Busta Rhymes (& J Dilla)

Am I the drama? – Cardi B

God Gotta Afro & Gold Hoops – Rapsody

Octane – Don Toliver.

Eerything is a lot – Wale.

Bully - Deluxe – Kanye West (Ye)

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

Lo que me falta por llorar – Grupo Frontera.

Aunque Me Duela – Lupita Infante

La Madrina – Mari Nobre

Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma y Tito Double P.

¡Vida México! – Carlos Rivera

Mejor álbum de jazz latino

Filin – Melissa Aldana

Ao Vivo (Live) – Eliane Elias.

Monk Con Clave – Carlos Henríquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.

Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba

El Arte Del Bolero Vol. 3 – Miguel Zenón y Luis Perdomo

Mejor álbum de rock latino o alternativo:

Free Spirits – CA7RIEL y Paco Amoroso

Taracá – Jorge Drexler

La Vida Era Más Corta – Milo J.

JuanesTeban – Juanes

Shine'– Fito Páez

Mejor álbum de música latina tropical:

País Portátil – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.

El Alma en Clave – Luis Enrique.

Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca.

Más Que Palabras – Grupo Niche

El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives

Mejor interpretación de música global:

Varuvaaiy – Devan Ekambaram con Susha.

Una Flor En Cada Estrella – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.

Bando [Orchestral] – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.

Porcelana – Rosalía y Dougie F.

Dai Dai – Shakira y Burna Boy.

Mejor video musical

Lost Boys – Phoebe Bridgers

Storm – Gener8ion y Yung Lean.

Hate that i made you love me – Ariana Grande

Click Clack Symphony – Raye con Hans Zimmer

Berghain – Rosalía con Björk y Yves Tumor

Mejor álbum de teatro musical:

Chess the Musical

'The Lost Boys

Ragtime

Schmigadoon!

Two Strangers (Carry A Cake Across New York)

Mejor portada de disco:

'God Gotta Afro & Gold Hoops' – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).

'Sad And Beautiful World' – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).

'This Mirror Weighs a Ton' – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).

'West End Girl' – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).

'What happened to the streets?' – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).

Mejor productor del año de música no clásica:

Tony Berg.

Dernst «D'Mile» Emile II.

Noah Goldstein.

Miranda Lambert.

Mike Sabath.

Mejor interpretación de música alternativa

'Fabienk' - Angine de Poitrine

'Mátame' - Phoebe Bridgers

'Au Pays du Cocaína' - Geese

'Reliquia' - Rosalia

'El mundo del espectáculo' - Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

'I Must Be Dreaming' - Alabama Shakes

'Lost Weekend' - Phoebe Bridgers

'Music, Fashion Film' - Charli xcx

'Getting Killed' - Geese

'The Mountain' - Gorillaz

Lux (Complete Works) - Rosalía

Mejor interpretación de orquesta

An American Dream? - Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo)

Clyne: Color Field' - Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore)

Cuong: Orbital- David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany)

John Williams and ‘The President’s Own,’ Vol. 3- John Williams, director (Banda de los Marines de los Estados Unidos)

Pájaros Mágicos - Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles)

Mejor interpretación coral

Hearne: Farming - Donald Nally, director (The Crossing)

Here I Am - Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus)

Hopkins: My Fatherland - Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral)

Talbot: Piedra de sol (Sunstone) - Craig Hella Johnson, director (Conspirare)

Yee: Trans Requiem - Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus)

Mejor álbum de conjunto de jazz de gran formato

Paco de Lucía, Music for Big Band (Live) - Alex Conde

In the Brass Palace - Kurt Elling & WDR Big Band

Jim McNeely Expeditions - Frankfurt Radio Big Band & Jim McNeely

25 Years of Phatness - Gordon Goodwin's Big Phat Band

Oracles - Helen Sung Big Band & Helen Sung

La gala de premiación de celebrará el domingo 7 de febrero de 2027, a las 18 horas (horario de Guatemala), en la Crypto Arena de Los Ángeles, California.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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ARCHIVADO EN:

Grammy 2027 Madonna Paul McCartney Premios Grammy Rosalía 
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