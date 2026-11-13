La cantante guatemalteca Zelaya deslumbra con su elegancia en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026

La cantante y compositora guatemalteca Zelaya continúa enfocada en la difusión de su música.

En agosto pasado publicó Júpiter, un álbum con el que la artista propone volver a lo humano en una era cada vez más digital e invita a confiar, reconectar y vivir el presente.

Con esa producción, Zelaya ha llegado a más audiencias y ha conectado de forma más directa con sus admiradores, quienes han abarrotado los recintos durante los conciertos de la gira de promoción del disco.

De acuerdo con la cantautora guatemalteca, Júpiter es una invitación a parar, reconectar con lo que importa de verdad y confiar en que los sueños pueden hacerse realidad si se buscan con la total convicción de que se pueden alcanzar.

En ese sentido, Zelaya cumplió recientemente otro de sus sueños: el jueves 12 de noviembre llevó su elegancia a la alfombra roja de los Latin Grammy 2026.

La cantautora guatemalteca Zelaya durante su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bulova Latam y Bulova Guatemala)



Zelaya llegó al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, EE. UU., y celebró su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy. Su asistencia respondió a una invitación especial de una marca internacional de relojes, patrocinadora de los premios y de la Academia Latina de Grabación.

Según anticipó Zelaya en sus redes sociales, su participación en la premiación representó otro escalón en su carrera, pues para ella es importante trascender barreras.

Zelaya lleva su elegancia a la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bulova Latam y Bulova Guatemala)

La cantautora guatemalteca vivió por primera vez la experiencia de desfilar por la alfombra roja de la gala oficial de los Latin Grammy. Además, compartió con grandes figuras de la industria musical internacional como Rosalía y Anitta, entre otras.

De acuerdo con datos oficiales, Zelaya lució un elegante diseño de la guatemalteca Mariandrée Gaitán, quien lo confeccionó en menos de 24 horas.

También en sus redes sociales, la artista guatemalteca agradeció la oportunidad de vivir uno de sus grandes sueños y expresó que este es apenas el comienzo.

Luego de su participación en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, Zelaya evidenció su característico entusiasmo y expresó su ilusión de volver en las próximas ediciones de esta importante ceremonia, pero con una nominación que le permita seguir poniendo en alto el nombre de Guatemala.