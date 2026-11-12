Rosalía, Aria Vega y CA7RIEL & Paco Amoroso, entre los ganadores del Latin Grammy 2026

Las estrellas de la música latina vivieron con emoción la gala de la 27a. edición de los premios Latin Grammy que se celebró en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Este año fueron 60 las categorías que se premiaron, lo que según señala la Academia Latina de la Grabación muestra el explosivo crecimiento global de la música latina.

La ceremonia fue conducida por Roselyn Sánchez y contó con la presencia de celebridades como J Balvin, Daddy Yankee, Lila Downs, entre otros.

Los que triunfaron

La cantante española Rosalía obtuvo los premios álbum del año por su trabajo en Lux y canción del año con el éxito La Perla en colaboración con Yahritza y su esencia. Además, también ganó los premios a mejor álbum de música alternativa por LUX, mejor canción pop por La Perla , mientras que LUX también fue reconocido por su ingeniería de grabación.

Luego de recibir el premio a Canción del año, la española se dirigió al audiencia y quiso reconocer la labor de Yahritza y su Esencia, así como la inspiración que le otorgaron iconos de la cultura mexicana como Paquita la del Barrio. Sin ella, La Perla no existía, anotó la agencia de noticias EFE.

Otro de los galardones esperados fue el de mejor artista nuevo que le correspondió a Aria Vega.

En la gala previa se anunció que el cantautor español Alejandro Sanz se llevó el Latin Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo por¿Y ahora qué+?

El premio a mejor álbum de pop tradicional correspondió a la italiana Laura Pausini con su Yo canto 2.

La cantante colombiana Karol G sostiene su trofeo de mejor intérprete de reguetón durante la gala celebrada en Las Vegas. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

La colombiana Karol G ganó el premio a mejor interpretación de reguetón por Verano Rosa en colaboración con Feid.

Otro de los triunfadores de la jornada fue Bobby Pulido en la categoría de mejor álbum de música tejana con Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo. El recién electo congresista de los Estados Unidos anunció su retiro de la música al recoger su premio.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso ganó las distinciones por mejor interpretación de música electrónica latina por Beto’s Horns – Fred Remix con Fred Again..; mejor canción pop/rock por Hasta Jesús tuvo un mal día con Sting; y mejor video musical versión larga por FREE SPIRITS (The Film).

El también argentino Milo J se alzó con el premio a mejor álbum de música folklórica por La vida es más corta. También obtuvo el premio a mejor interpretación urbana/fusión urbana por Gil con Trueno, y mejor diseño de empaque.

Jorge Drexler ganó por mejor álbum cantautor y mejor canción alternativa por Ante la duda, baila y mejor canción de raíces por El tambor chico, en colaboración con Rueda de Candombe.

La debutante venezolana Sara Schell sorprendió a todos al alzarse con el premio al compositor del año.

Daddy Yankee, quien subió al escenario para recibir su distinción como Persona del Año 2026 también ganó el premio a mejor canción urbana junto a Bizarrap por Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66.

Daddy Yankee aceptó el premio Persona del Año que entrega la Academia Latina de la Música a un personaje que se distinga tanto por su carrera musical como por sus esfuerzos humanitarios. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Homenajes

De acuerdo con la agencia EFE, Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel 'Cucco' Peña subieron al escenario de los premio Latin Grammy que se celebraron este jueves en Las Vegas para rendir homenaje al legendario salsero de origen puertorriqueño Willie Colón, fallecido el pasado febrero a los 75 años de edad.

Pastori fue la encargada de abrir el espectáculo con una versión aflamencada de Oh, qué será? y posteriormente Peña, su colaborador y coautor del emblemático tema Idilio tomó el escenario junto a Fonseca y el hijo del salsero, Miguel Colón.

La argentina Nathy Peluso interpretó el tema 'Usted abusó', en la que Colón compartió su talento con la cubana Celia Cruz en 1977; Luis Enrique cantó El gran varón, del álbum Top Secrets de 1989, y Grupo Niche cerró el homenaje con una versión animada de La murga, detalla EFE.

En la gala también se brindó tributo póstumo a José Alfredo Jiménez. Las integrantes de The Warning abrieron el homenaje con una versión rock de El caballo blanco, Reik cantó La Media Vuelta. Sofía Reyes y Edgar Barrera interpretaron Si nos dejan, y Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, cantó El Rey, como lo detalla Billboard.

La cantante Camila Fernández interpreta El Rey, durante el homenaje que se le rindió a José Alfredo Jiménez. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Este año, las nominaciones estaban lideradas por el productor y compositor Edgar Barrera con 10 categorías; seguido de CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía con 7 nominaciones. El periodo de elegibilidad para todos los nominados de los Latin GRAMMY 2026 fue del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026.

Los miembros votantes de la Academia Latina de la Grabación —que incluyen a creadores musicales de todos los géneros y disciplinas creativas, como artistas de grabación, compositores, productores, ingenieros de grabación y mezcladores— votaron para determinar a los nominados y los ganadores finales de los Latin GRAMMY 2026.