Blink-182 anuncia gira con su formación original y nuevo álbum (La reunión de Mark, Tom y Travis por primera vez en casi 10 años)

El anuncio de la gira también incluye múltiples apariciones en festivales en América Latina y los EE. UU., como Lollapalooza junto a los co-cabezas de cartel Billie Eilish & Drake y la edición 2023 de We Were Young con Green Day, entre otros.

En el tour, Blink-182 contará con invitados especiales que incluyen a Turnstile en América del Norte, Rise Against en Australia, The Story So Far en el Reino Unido y Europa y Wallows en América Latina.

Nuevo álbum

Según Sony Music, Blink-182 tiene previsto publicar nuevo álbum en 2023 y el próximo 14 de octubre saldrá el sencillo Edging, tema que marcará la primera vez en una década que Mark, Tom y Travis han estado juntos en el estudio.

De acuerdo con The New York Times, “Ninguna banda de punk de la década de 1990 ha sido más influyente que Blink-182, y, aunque ha acumulado más que su parte justa de discos de platino y sencillos de gran éxito, esperan con ansias su décimo álbum de estudio.

Con Tom Delonge de regreso después de casi una década, los admiradores del grupo pueden esperar esa magia eléctrica en el escenario ha entregado a lo largo de los años. Además, con el nuevo álbum que se lanzará en 2023, Blink-182 está feliz de enfrentar su futuro juntos.