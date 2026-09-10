Blues Festival 2026 en Guatemala: fechas, artistas, entradas y precios

El talento guatemalteco y estadounidense se une para celebrar el Blues Festival 2026, con una serie de conciertos que tendrán lugar en el Teatro Dick Smith del IGA.

“En el IGA amamos las artes y amamos la música. Es por eso que hemos establecido el Blues Festival”, aseguran los organizadores.

Cuatro bandas de blues darán vida a cuatro conciertos en cuatro días distintos, del 7 al 15 de octubre del 2026, todos a las 20 horas.

El recorrido comenzará con Willie Gómez, un instrumentista antigüeño-estadounidense que en esta ocasión se une a una banda de la Ciudad Colonial para presentar un blues enérgico, cercano al rock and roll.

Junto a Mercedes Escobar, en el bajo; Chico Oropeza, en la batería; Rod Hodges, en la guitarra, y John Sansone, en la armónica, protagonizará el primer concierto del Blues Festival 2026, el miércoles 7 de octubre.

El jueves 8 de octubre será el turno de Cat Funk Blues Band, un grupo nacido en el lago de Atitlán, Sololá, que fusiona el blues con elementos de funk, soul y rhythm and blues.

El festival continuará la siguiente semana con la cantante guatemalteca Fabiola Roudha, quien, junto a su banda, hará un recorrido por clásicos y versiones del blues contemporáneo. El concierto Fabiola Roudha Plays the Blues será el miércoles 14 de octubre.

Por último, Los Moneymaker serán los encargados de cerrar el festival el jueves 15 de octubre, con un concierto que rendirá homenaje a las raíces del blues eléctrico y al sonido que dio origen al rock and roll.

Todos los conciertos serán a las 20 horas en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano (IGA), Ruta 1, 4-05, zona 4, 4 Grados Norte, Ciudad de Guatemala.

Las entradas para cada concierto del Blues Festival 2026 tienen un costo de Q150. En preventa se ofrecen dos entradas por el precio de una. Están disponibles en culturales.iga.edu.

El Blues Festival se celebra en el IGA desde el 2024, con el fin de abrir espacios dedicados a este género musical e interpretados por talento nacional e internacional.

Fechas

Miércoles 7 de octubre: Willie Gómez Blues Band

Jueves 8 de octubre: Cat Funk Blues Band

Miércoles 14 de octubre: Fabiola Roudha Plays the Blues

Jueves 15 de octubre: Los Moneymaker

Hora

20 horas

Lugar

Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4, 4 Grados Norte, Ciudad de Guatemala

Precio

Preventa: dos entradas por Q150

Taquilla: Q150 cada entrada

Entradas

Disponibles en culturales.iga.edu

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