Boda de Harry Styles y Zoë Kravitz: revelan lo que no podrá faltar en la ceremonia

Luego de la noticia de su compromiso el pasado abril, Harry Styles y Zoë Kravitz se encuentran en plenos preparativos de su boda, en la que buscan reunir a familiares y amigos cercanos en una ceremonia pequeña e íntima.

Según una fuente citada por la revista People, la pareja no está muy interesada en los detalles tradicionales de la boda, sino en reunir a las personas más allegadas y queridas para celebrar con ellas.

“No son muy exigentes cuando se trata de los detalles de la boda. Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para sus seres queridos”, explicó el informante.

Eso sí, la música no puede faltar. De acuerdo con la fuente, este aspecto es importante para ellos, pues les permitirá celebrar con quienes quieren.

“Zoë y Harry quieren tener música en vivo; eso es una parte importante de la boda para ellos. Además de eso, lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y celebrar con sus allegados”, detalló la fuente.

La pareja habría comenzado su relación hace un año, en agosto del 2025. Ahora, en medio de sus carreras profesionales en la música y el cine, Harry y Zoë disfrutan juntos de esta etapa previa a su matrimonio.

“Están encantados de estar comprometidos. Son una pareja muy sólida. Sus personalidades y estilos de vida encajan a la perfección; son una pareja increíble”, compartió otra fuente.

Aunque aún se desconoce la fecha de la boda, una fuente citada por Page Six dijo hace unos meses que podría celebrarse a finales del 2026, posiblemente “en el Reino Unido alrededor de Navidad”.