¿Pelearon? Justin Bieber y Hailey protagonizan un momento incómodo en la boda del hermano de Billie Eilish

Justin Bieber y su esposa, Hailey, protagonizaron un momento incómodo durante la boda de Finneas O’Connell, hermano de Billie Eilish, el pasado fin de semana. Ambos habrían discutido durante el evento antes de separarse.

Aunque Justin compartió en sus redes sociales fotografías de ese día acompañadas de varios corazones rojos, en las que se le ve al lado de Hailey disfrutando del evento, imágenes captadas por paparazis muestran un escenario distinto.

La pareja fue captada en la recepción de la ceremonia, que tuvo lugar en el San Ysidro Ranch de Montecito, Santa Bárbara, California.

Las imágenes muestran a los Bieber apartándose por unos minutos del resto de los invitados y manteniendo lo que parecía ser una conversación seria e intensa. Poco después, Justin atendió su celular mientras Hailey se alejaba del lugar.

Medios internacionales como The Sun describieron el momento como un “intercambio de palabras intenso y emocional” que tuvo lugar frente a algunos de los asistentes.

El medio agregó que la modelo “tenía una expresión seria mientras gesticulaba de forma enérgica durante el intercambio, que tuvo lugar frente a otros invitados”.

El Daily Mail pidió a una experta en lenguaje corporal que analizara las imágenes. La especialista concluyó que muestran señales de incomodidad, aunque no de conflicto directo ni de una discusión fuerte.

“La forma en que Hailey mira hacia atrás a su esposo mientras él se aleja, después de su conversación, da la impresión de tensión o drama aquí”, explicó la especialista Judi James.

Añadió que “la postura ligeramente encorvada de Justin y la manera en que sus brazos cuelgan levemente frente a su torso lo hacen ver menos motivado y menos positivo”.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja consultadas por el sitio DeuxMoi y citadas por la revista Cosmopolitan aseguraron que “Justin y Hailey Bieber no estaban peleando en las fotos tomadas en la boda de Finneas y Claudia Sulewski este fin de semana”.

El próximo 13 de septiembre, Justin y Hailey cumplirán ocho años de casados y, el pasado 22 de agosto, celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Jack Blues.