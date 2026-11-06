Boris Brejcha dejará los escenarios en 2028: ¿qué motiva su adiós?

El DJ alemán Boris Brejsha ha decidido dejar los escenarios en 2028. El artista que es reconocido por su máscara de Jocker veneciano deja una carrera de dos decenios de éxitos en la música.

La noticia la emitió a través de un comunicado en vídeo compartido en sus redes sociales. El DJ hizo saber a sus millones de seguidores que 2027 será su último año actuando en festivales. En 2028 realizará una gira mundial final como cabeza de cartel bajo el título “Last Chapter: Becoming the Joker”.

Su anunciado retiro ha provocado reacciones de tristeza en las redes sociales. Sin embargo, el artista señaló que quiere darle a su trayectoria "un final feliz". Asegura que su decisión ha sido largamente meditada varios años y no se debe a problemas de salud ni a una pérdida de pasión por la música.

Entre los que lamentaron saber del final de su carrera se cuentan algunos de sus destacados colegas como Oliver Heldens, el dúo Dont Blink y Moritz Hofbauer, quienes han destacado su autenticidad y su inigualable aportación a la música de baile, según reporta el sitio especializado Vicious Magazine.

El creador del High-Tech Minimal agredeció las muestras de apoyo y cariño, y pidió a sus seguidores no estar tristes, sino prepararse para que su último tour sea una fiesta continua.

A lo largo de su carrera el artista grabó 21 discos de los que se derivaron más de 50 sencillos que fueron del gusto de millones de personas en todo el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=8dLtKVV2S3M&list=RD8dLtKVV2S3M&start_radio=1

¿Cambio de nombre?

Aunque pareciera ser que el artista se está despidiendo definitivamente de la música, hay publicaciones como Pulso Mag que plantea la posibilidad de que esta sea solo el final de un capítulo específico. "Está anunciado el final de su carrera como Boris Brejcha y The Joker. Sigue pendiente saber qué relación tendrá con la producción musical o los escenarios después de 2028. Su mensaje no permite confirmar un nuevo alias ni otro proyecto", indica la publicación.

Pulso Mag agrega que la identidad que ahora se dispone a cerrar tiene una conexión con Sudamérica. Su biografía oficial sitúa en 2006 sus primeros lanzamientos y su debut en el festival Universo Paralelo, en Brasil. El carnaval brasileño inspiró la elección de la máscara de Joker que terminó incorporando a sus actuaciones.