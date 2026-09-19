Brad Pitt regresa para “Guerra mundial Z 2”: esto se sabe de la secuela

Más de 13 años debieron pasar para darle continuidad a la cinta Guerra Mundial Z, que en 2013 llevó a Brad Pitt a protagonizar a Gerry Lane, un antiguo trabajador de la Unesco que debe enfrentar un drama postapocalíptico y luchar contra el dominio de los zombis.

Fue el propio Pitt quien convenció al director alemán Edward Berger de hacerse cargo de esta secuela, según reporta el sitio Infobae. Berger, quien tiene entre sus éxitos producciones como Sin novedad en el frente y Cónclave, trabajó con Pitt en The Riders. Ahí, según contó el actor fue cuando hizo, prácticamente una campaña para que Berger aceptara.

Imagen de la cinta Guerra Mundial Z de 2011. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El guion de esta nueva película corre a cargo de Dennis Kelly, responsable de Matilda: The Musical, Utopia y Together (2021). Los detalles de la trama de esta segunda parte de la historia aún están bajo reserva. aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto.

El thriller, basado en la novela de Max Brooks que narra una pandemia zombi global que amenaza con extinguir a la humanidad en cuestión de días, sigue en la primera película a Lane (Pitt), un investigador retirado de la ONU que se ve obligado a regresar al servicio para investigar el origen del virus y encontrar una cura, según asegura la agencia de noticias EFE.

La producción está en manos de Plan B Entertainment, la compañía de Pitt junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

La apuesta de Pitt tiene un claro fundamento. La película original recaudó más de 540 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en el filme de zombis más taquillero de la historia.

En la actualidad, Brad Pitt promociona la cinta Heart of the Beast y está a punto de volver a los sets para filmarThe Further Mis-Adventures of Cliff Booth, de Netflix, dirigida por Fincher con guion de Quentin Tarantino.