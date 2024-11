Britney Spears explica fotos de sus pies heridos

La cantante Britney Spears causó revuelo entre sus seguidores recientemente tras publicar fotos de sus pies lastimados y ensangrentados en Instagram. La estadounidense, de 42 años, explicó que las heridas son el resultado de su pasión por el baile, actividad que utiliza como una forma de liberar emociones.

En la publicación, Britney detalló que había estado bailando en un espacio cercano a la playa, con un piso de cemento, en contraste con el mármol de su casa.

"Sí, mis pies sangraron cuatro veces. No puedo evitarlo, tengo que expresarme, moverme y sentir", escribió. También se disculpó con sus seguidores por la suciedad en sus pies, señalando que fue una consecuencia de su entrega al baile.

Esta no es la primera vez que la intérprete de "Baby One More Time" genera conversación por sus publicaciones en redes.

Sus frecuentes videos bailando descalza en casa han llevado a algunos usuarios a cuestionar su estado emocional. Como respuesta a las críticas, Spears desactivó los comentarios en Instagram, donde cuenta con casi 42 millones de seguidores.

Recientemente, Britney también compartió reflexiones sobre su bienestar y mencionó cómo el baile la ayuda a conectar con su cuerpo y emociones.

"Solo cuando vuelvo a casa me doy cuenta de lo increíblemente dañada que estuve en Estados Unidos. Dejo que mi cuerpo hable", escribió.

Además, la cantante sorprendió al hablar sobre haberse "casado consigo misma", acción que describió como "lo más brillante" que ha hecho.

Estas declaraciones se suman a la atención mediática que Spears ha recibido desde el lanzamiento de su libro de memorias y su liberación del régimen de tutela que controló su vida durante más de una década.