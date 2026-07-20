¿Britney Spears fue clonada? Esto dijo su hijo Jayden James Federline sobre la teoría en redes sociales

Ante las teorías de conspiración sobre la supuesta clonación de Britney Spears, su hijo Jayden James Federline rompió el silencio y se refirió al tema durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

“Me meto a TikTok y veo un video que tiene 1.2 millones de likes, y el título dice algo así como: ‘¿Sigue viva Britney Spears?’”, afirmó el joven, de 19 años, durante la transmisión en vivo. “Puedes entrar a su página y verla ahora mismo”, agregó.

La transmisión continuó con una crítica a la desinformación que circula en las redes sociales y a la falta de criterio de las personas para creer todo lo que ven.

“Me hace ver que mucho de lo que hay en los medios está exagerado y es falso. La gente sabe lo crédulas que son las personas y lo usa a su favor. Cualquiera que ve algo en los medios, si tiene muchos likes, simplemente lo cree. No lo investiga”, expresó.

La teoría conspirativa que asegura que Britney Spears fue clonada en el 2011 comenzó a circular en las redes sociales tras la desclasificación de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, pero ha sido desmentida en varias ocasiones, la más reciente por su hijo menor.

Jayden es el menor de los dos hijos que la cantante tuvo con su exesposo Kevin Ferderline, con quien estuvo casa del 2004 al 2006. En el 2006 ella pidió el divorcio y, después de una larga disputa legal, en el 2007 se le concedió la custodia al padre de los niños.

Jayden James y su hermano Sean Preston, de 20 años, habían estado distanciados de su madre, pero volvieron a acercarse tras el arresto de Spears por conducir bajo los efectos del alcohol, el 4 de marzo del 2026.

En esa ocasión, el representante de la cantante afirmó que “sus hijos van a pasar tiempo con ella” y que sus seres queridos trabajaban en un plan para su bienestar.

Posteriormente, la artista ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación motivada por sus hijos y, según fuentes, se ha esforzado por ser “buena madre”.

Meses después de salir del centro de tratamiento, Britney acompañó a sus hijos de forma remota durante su debut en la Semana de la Moda de París.

“Ella no estaba con nosotros, pero nos mandó flores al hotel como señal de buena suerte, y nos llamó y escribió un montón de veces”, contó Jayden a Vogue a principios de julio del 2026. “Fue bueno tener eso y llevarlo con nosotros antes de salir”.