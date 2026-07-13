Qué dijo Britney Spears sobre las imágenes donde aparece viajando de pie en una camioneta

Imágenes que muestran a Britney Spears viajando de pie en un vehículo y sacando parte del cuerpo por el techo corredizo fueron difundidas en redes sociales y generaron la reacción de la artista.

La cantante estadounidense viajaba por la autopista 101 de Los Ángeles, en las inmediaciones del vecindario Studio City, el pasado miércoles 8 de julio, a bordo de una camioneta Mercedes-Benz negra.

Spears se habría puesto de pie para salir por la parte superior del vehículo, donde extendió los brazos sobre el techo y se inclinó hacia atrás mientras avanzaba en medio del tránsito a unos 72 kilómetros por hora, según relataron algunos medios internacionales.

Testigos citados por medios como Daily Mail y Page Six señalaron que Spears permaneció en esa posición alrededor de dos minutos, antes de que la camioneta, conducida por un hombre con sombrero vaquero y gafas de sol, abandonara la autopista.

Unos días después de que las imágenes fueron difundidas en redes sociales y distintos medios de comunicación, la artista compartió una de las fotografías en su cuenta de Instagram, donde escribió un mensaje.

Spears afirmó que las personas critican solo unos segundos de su vida, pero que eso no refleja cómo vive su realidad durante días.

“Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí inclinándome hacia los señores. Sin embargo, los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece. Creo que necesito salir por el techo un poco más”, expresó.

Según Page Six, la cantante vestía un vestido beige y viajaba desde su residencia en Thousand Oaks, al norte de Los Ángeles. Posteriormente, ella y el conductor fueron vistos mientras se detenían en una estación de servicio.

“Britney se asomó por el techo corredizo un instante. Quería ver cómo estaba el tráfico más adelante, ya que los coches se habían detenido. (…) No tenía intención de hacer nada malo”, dijo una fuente citada por Daily Mail.