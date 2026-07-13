Video de Ángela Aguilar borrando una foto del celular de una fan genera reacciones

De nuevo, las redes sociales hablan de Ángela Aguilar, luego de que la cantante mexicana protagonizó un incidente en el que eliminó una fotografía del celular de una fanática.

El momento quedó grabado en un video que comenzó a circular en internet. Las imágenes muestran a la artista mientras interactúa con una fanática durante un encuentro con seguidores, donde conversan y ríen.

En la conversación, la artista recuerda un encuentro previo con la misma fanática, cuando esta no podía usar la cámara de su celular para tomar una fotografía, como le ocurría de nuevo.

“Y luego que no podía sacar su cámara y estábamos bloqueando toda la calle, ya nos íbamos a arrestar los policías…”, dice Aguilar.

Mientras la artista habla, la fanática lidia con una función de su celular y dice con decepción: “Ay, otra vez”, al no poder utilizar el dispositivo.

“A ver, espérese, es que no tiene señal”, le dice Aguilar. Luego de quitarle el teléfono de las manos, agrega con aspecto serio: “¿Le puedo borrar una foto?”.

Sin esperar la respuesta de la mujer, quien después responde: “Sí, claro”, la artista manipula el teléfono y, tras unos movimientos, borra la imagen.

Aunque el video no muestra el contexto de lo que ocurre exactamente, generó diversas reacciones en las redes sociales, donde los usuarios se preguntan qué fotografía borró y por qué motivo.

“¿Y el respeto a lo ajeno?”, preguntó un usuario. “No es por defenderla, pero Ángela le preguntó primero a la señora antes de borrarla y la señora dijo que sí”, comentó otro.

Mientras algunos critican la actitud de “arrebatarle el celular” a su seguidora y borrar la fotografía, otros consideran que probablemente solo estaba liberando espacio en la memoria para poder tomar una nueva fotografía.