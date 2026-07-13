¿De qué murió Sam Neill? Esto se sabe del fallecimiento del actor de “Jurassic Park”

El actor neozelandés Sam Neill, recordado por encarnar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, entre otros personajes, falleció este lunes, a los 78 años, de forma "repentina e inesperada", según informó su familia.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

El mensaje no detalla las causas de su muerte; solo refiere que "la pérdida fue repentina e inesperada", y hace la salvedad de que el actor "se mantuvo libre de cáncer".

La familia agregó un "sincero agradecimiento" al personal del Hospital Privado St. Vincent, en Sídney, Australia, "por la increíble atención brindada", por lo que se cree que falleció en ese centro asistencial.

Sin embargo, el comunicado asegura que más adelante se darán a conocer más detalles; por ahora, pidió respetar su privacidad mientras atraviesan "esta pérdida inmensa".

En el 2022, Sam Neill fue diagnosticado con un raro linfoma, lo que lo llevó a requerir quimioterapia y otros tratamientos.

"He estado viviendo con un tipo de linfoma durante cinco años y estuve en quimioterapia, un tratamiento muy duro, pero que me mantenía con vida", contó en una entrevista para el canal australiano 7 News.

El 28 de abril del 2026, el actor anunció que había superado el cáncer gracias a un tratamiento que se encuentra en ensayos clínicos.

"Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todas las pruebas y me complace, de hecho, me alegra mucho decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Estoy limpio. Estamos todos asombrados", compartió en Instagram.

El artista aseguró que no se había tratado de un milagro, sino que había sido obra de la ciencia.

"Aún estoy procesando esta información milagrosa. Pero, por supuesto, no es un milagro, es ciencia en su máxima expresión", añadió en la publicación.

Tras conocerse la noticia de su deceso, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias y aseguró que Neill "se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos".

"Con un humor irónico y sutil, reflexivo y lacónico, Sam luchó contra la enfermedad con la misma dignidad, humor y convicción que daban fuerza a cada una de sus interpretaciones. Será muy extrañado y recordado por siempre", apuntó Albanese en X.

Sam Neill nació en Irlanda del Norte el 14 de septiembre de 1947 y, en 1954, se estableció en Nueva Zelanda. Estudió Literatura Inglesa y, tras finalizar sus estudios, empezó a colaborar con varias compañías de teatro. También trabajó como director y guionista para la National Film Unit de Nueva Zelanda durante seis años.

Con 50 años de carrera y cerca de 150 producciones de cine y televisión, es conocido por títulos como The Hunt for Red October (1990), The Piano (1993) y Peaky Blinders (2013).

Pero su papel más conocido fue el del paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, donde protagonizó la primera película, estrenada en 1993; Jurassic Park III (2001), y Jurassic World: Dominion, estrenada finalmente en el 2022 tras interrumpirse su rodaje por la pandemia de COVID-19.