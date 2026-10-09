Britney Spears lanza canción inédita para celebrar los 25 años de su tercer álbum: así suena “She’ll Never Be Me”

Britney Spears está de vuelta. La cantante estadounidense lanzó este viernes 9 de octubre del 2026 su nueva canción, She’ll Never Be Me, un tema inédito con el que celebra el 25 aniversario de su tercer álbum, Britney, lanzado en el 2001.

Con motivo de su 25 aniversario, el disco Britney tendrá por primera vez una reedición de lujo, que saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre del 2026 con cinco temas originales de la artista, según informó este viernes la revista People.

She’ll Never Be Me había sido grabada para el álbum lanzado en el 2001. Spears la escribió junto a Bradley Daymond, Alex Greggs y su entonces novio Justin Timberlake, y fue producida por Riprock 'n' Alex G.

El disco, lanzado en el 2001, muestra una faceta más madura y atrevida de la cantante, que ya se había consolidado como estrella mundial con sus dos primeros álbumes, Baby One More Time (1999) y Oops!... I Did It Again (2000).

El álbum incluía canciones como Overprotected, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman y I'm a Slave 4 U. Esta última dio lugar a una de las actuaciones más recordadas de la historia del pop, en los MTV VMAs, cuando la cantante bailó con una pitón sobre los hombros.

She'll Never Be Me es la primera canción nueva que Spears ha lanzado desde Mind Your Business, en el 2023, junto a will.i.am. Antes había colaborado con Elton John en Hold Me Closer, lanzada en el 2022. Su más reciente álbum de estudio es Glory, que vio la luz hace 10 años.

La canción será parte de la reedición de lujo de Britney, que incluirá otros cuatro temas originales:

Am I a Sinner

When I Say So

My Big Secret

Right Now (Taste The Victory)

El lanzamiento se realizó la noche del jueves 8 de octubre del 2026 y, aunque ha causado emoción entre sus seguidores, Spears ha dicho en varias ocasiones, en redes sociales, que no planea volver a la industria musical y ha justificado este alejamiento como consecuencia de los años que pasó bajo la tutela legal de su padre.

Con información de EFE