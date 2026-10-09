¿Shakira tiene nuevo novio? Revelan detalles de su supuesto romance con Serge Ibaka y quién habría sido su “cupido”

Este viernes 9 de octubre trascendió el rumor de que Shakira tendría un nuevo amor. Se trata del exjugador de la NBA Serge Ibaka, a quien habría conocido por medio de Burna Boy.

La información fue revelada por Jordi Martin, reportero español de espectáculos que ha seguido de cerca los pasos de la cantante colombiana.

“Hace cuatro o cinco días me llega la información, me dice una persona en el entorno de Shakira, que está ilusionada con un exdeportista. Le digo: ‘Pero dime el nombre’, ‘Es que no nos ha dicho el nombre, nos ha dicho que se está empezando a ver con una persona, que vive entre Madrid y Los Ángeles, Miami, y que es un exdeportista de alto nivel’”, cuenta el comunicador durante una entrevista con un canal de televisión peruano.

Tras recibir la información, Martin comenzó a investigar hasta que alguien le reveló el nombre. Al indagar en las redes sociales, se dio cuenta de que ambos tenían un amigo en común. Cuando lo llamó, este le confirmó la información y le aseguró que sus fuentes “son muy buenas, porque él lo lleva en secreto” y que solo se lo había contado a un círculo muy reducido.

Durante el fin de semana, el comunicador habría recibido la llamada de un amigo que trabaja en la industria musical y tiene acceso a Shakira, quien le consultó si estaba enterado de la nueva relación de la artista.

“Te lo confirmo que he hablado con el mejor amigo de Shakira y me lo ha confirmado. Ha estado en Madrid con él y se lo ha presentado”, le confesó su fuente.

Martin detalló que Shakira y Serge Ibaka se ven desde hace algunos meses, que ella está muy ilusionada y que estuvieron juntos en la Semana de la Moda de París.

El “famoso” cupido

Según el programa colombiano La corona TV, ambos comenzaron a coincidir en los mismos lugares en julio. El 14 de ese mes, Shakira fue a cenar con sus amigos en Nueva Jersey. Ese mismo día, Ibaka publicó un video en el que aparece en el mismo restaurante.

El 19 de julio, el deportista habría acudido a la final del Mundial 2026, donde la artista cantó en el espectáculo del medio tiempo. Dos días después, él publicó fotografías en las que posan juntos.

El programa de televisión también asegura que ambos habrían estado en Madrid, donde Ibaka habría asistido a varios conciertos de Shakira.

“Existen reportes de que ambos habrían viajado como lo dice Jordi Martin a París. Así que toda la investigación a cargo de La corona para determinar la relación y cuándo empezó todo y el celestino de esta relación que es Burna Boy”, dice el reporte del medio de comunicación, que señala que el cantante nigeriano con quien Shakira grabó Dai Dai habría sido el “cupido” que los presentó.

¿Quién es Serge Ibaka?

Serge Jonas Ibaka nació el 18 de septiembre de 1989 en Brazzaville, capital de la República del Congo. A los 17 años llegó a España para jugar baloncesto con diferentes equipos que lo reclutaron y, en el 2011, obtuvo la nacionalidad de ese país.

Según medios internacionales, tiene 17 hermanos, su madre murió cuando apenas era un niño y su padre fue encarcelado durante los conflictos armados de su país.

“Solía estar allí afuera barriendo las calles, pidiendo dinero, pidiendo comida”, contó Ibaka en una entrevista con The New York Times, según citó el medio colombiano Minuto 60.

Actualmente tiene 37 años y es un reconocido exjugador de la NBA, donde jugó 14 temporadas con los Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks.