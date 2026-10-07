“Las mujeres ayudan”: Shakira busca capacitar a un millón de mujeres latinas en tecnología e inteligencia artificial

En medio de su residencia en Madrid, con la que cierra con broche de oro su gira Las mujeres ya no lloran, Shakira baja del escenario para extender la mano a mujeres latinas con un proyecto de formación gratuita en tecnología e inteligencia artificial.

Se trata del proyecto Las mujeres ayudan, una iniciativa impulsada por Shakira y Amazon Music a través del programa AWS Entrena Latinas, que busca capacitar a un millón de emprendedoras latinas para que puedan impulsar sus negocios.

El programa se desarrolla en conjunto con la Fundación Pies Descalzos, Amazon Music, Amazon Web Services (AWS) y Laboratoria, una organización que impulsa la participación de las mujeres en la economía digital de América Latina.

La idea es "cerrar la brecha en la educación de la IA y la tecnología entre hombres y mujeres. Estamos esperando cómo impactar a más de un millón de mujeres de aquí al 2028", explicó Rocío Guerrero, directora de Música, Latin-Iberia, de Amazon Music.

El proyecto comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, fundada por Shakira, quienes podrán acceder de forma gratuita a los cursos y certificaciones, con el objetivo de prepararse para nuevas oportunidades profesionales, especialmente en las áreas de música y tecnología.

La meta es llegar a un millón de mujeres para el 2028 y aumentar la participación femenina en el sector tecnológico, pues actualmente las mujeres ocupan solo el 26% de los puestos, según datos citados por Amazon Music. La idea es que el programa aumente esa participación hasta el 50%.

El programa también impulsa la iniciativa Las mujeres facturan, que consiste en una tienda global que promoverá productos de negocios de mujeres emprendedoras.

"Shakira ha pasado más de tres décadas mostrándole al mundo lo que es posible cuando una mujer latina se niega a aceptar límites en torno a su música, su ambición o su influencia. Ha ayudado a cambiar la forma en que los artistas latinos son vistos en el escenario global, utilizando su voz para crear oportunidades para otros", destacó Guerrero.

Shakira también se prepara para su último fin de semana de residencia en Madrid, que comenzó el 18 de septiembre del 2026 y concluirá el lunes 12 de octubre, coincidiendo la clausura con el Día de la Hispanidad, una jornada festiva en España donde se hará acompañara de Maluma, Beéle y Dani Martín.